A szakemberek azonnal értesítették a lakás tulajdonosát, akik hívták a rendőrséget. A házban élő egyik szomszéd elárulta, hogy mi történt pontosan.

"Én már 28 éve itt lakom. A szomszéd néni több mint 80 éves volt, tőle először a fia, majd az unokája örökölte a lakást. Most a dédunokájáé lesz az a lakás, ezért is újítják fel. Már a néni is úgy lakott itt, hogy a parketta le volt rakva és azóta nem szedték fel tudtommal, csak most" - mesélte a Ripostnak Teréz, aki otthon tartózkodott, amikor megérkeztek a házba a rendőrök.

"Felszedték az aljzatot, a parkettát és alatta az összes törmeléket, ami feltehetően még a II. világháború után került oda. Gondolom, azzal töltötték fel annak idején a lakás padlózatát. Ahogy azt felszedték, alatta találták meg a csontokat, csontdarabokat. Találtak ott két koponyát, medencecsontot, több ember csontjait" - magyarázta, majd hozzátette, nem gondolja, hogy gyilkosság történt, szerinte a II. világháború után kerülhettek oda a csontok.