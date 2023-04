A 40 éves - egyelőre nem azonosított - áldozat valószínűleg a nagy hideg elől bújhatott be a szelektív konténerbe. Péntek reggel aztán a szeméttel együtt beborították a kukásautóba, aminek a tárcsája összenyomta és feldarabolta a testét, esélye sem volt túlélni a balesetet. A szemétszállító dolgozói észrevették, hogy baj van, de már nem tudtak segíteni neki. Végül a tűzoltók emelték ki a testét. A tragédia miatt nyomozást indított a pozsonyi rendőrség: vizsgálják a szemétszállítók felelősségét is, valamint azt is, hogy az áldozat már holtan került a kocsi présébe, vagy ott lelte-e a halálát - adta hírül a TV2 Tények.