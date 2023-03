A hírt a pár egyik közeli ismerőse osztotta meg a sajtóval, ám ennek ellenére nem lehettünk biztosak abban, mi és miért is történt pontosan. Tóth Andi azonban nemrég videót tett közzé saját Instagram-oldalán, ahol röviden beszámolt a történtekről, megerősítette a szakítás hírét és "megköszönte" a névtelenséget kérő ismerősnek, hogy kiteregette a szennyest.

"Igen, szakítottunk. Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról, ugyebár. Ez nem történt meg, sőt, meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, ezzel semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennak a drága Marics Peti-közeli barátnak, aki nyilatkozott erről, undormány módon" – mondta Andi az Instagram-történetében.

Nyilván, hogyha az én barátaimat kérdezik, akkor egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam, de persze, dobáljunk szart! Dobáljunk rám szart, mert hát miért is ne! Én nem szeretnék szart dobálni, én is tudnék. De hát ez vagyok én. Tűrök. Kussban

– idézte a 24.hu az énekesnő szavait.

Tóth Andi és Marics Peti nem egészen egy évig alkottak egy párt, nemrég pedig új, közös albérletbe is költöztek, ám a kívülről idillinek tűnő párkapcsolat valamiért mégis zátonyra futott.