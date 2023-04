Léna elmondása szerint édesapja nagyon jól vezetett, a kedvenc autója pedig stílusosan egy Opel Omega volt. Léna és édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka ezt az autót ajánlja árverése, hogy a befolyó összeget a Covid-árvák javára ajánlhassák fel.

"Rengeteg szép emlék köt ehhez a kocsihoz, most anyuval mégis úgy döntöttünk, hogy elárverezzük az autót, és a pénzt a Covid-árváknak ajánljuk fel. Valahol én is egy Covid-árva vagyok" - mondta a lapnak Léna. Hozzátette, az édesanyja ötlete volt ez, és neki is rögtön megtetszett a dolog. "Apu nagyon szerette ezt a kocsit, és biztosan nagyon örülne, hogy jó célt szolgál majd, és jó kezekbe kerül."

Léna egyébként a Gyöngyhajú lány Balladája című Omega musicalben kapott szerepet, hamarosan az egész ország láthatja, milyen tehetséges fiatal hölggyé cseperedett.