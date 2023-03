A Gyöngyhajú lány Balladája című Omega-musicalt országszerte telt ház előtt játsszák. A darab 2016-ban „Az év legjobb zenés-táncos produkciója" szakmai díjat is bezsebelte, ráadásul az újragondolt musicalben Kriszta szerepét a várandós Békefi Viktória helyett hamarosan Kóbor Léna játssza majd.

"Az első pillanattól, 2016-tól kezdve szerepelek ebben a csodálatos darabban, és azóta, mondhatom, Omega-rajongó lettem. Ám az élet most egészen másfajta szerepet szánt nekem: az anyaságot. A hatodik hónapban vagyok, elköszöntem a társulattól, és átadom a helyem a nagyon tehetséges és imádni való Kóbor Lénának. Természetesen segítem a felkészülésben, és nagyon szurkolok neki. Csodálatos pályafutás kezdődhet most az életében"

-mondta a Blikknek Békefi Viktória.

A tervek szerint a közönség június 2-án egy különleges helyszínen, a Fertőrákosi Barlangszínházban láthatja először a színpadon Lénát, aki amellett, hogy tehetséges, nagyon szorgalmas is.

"Tudom, hogy sokan megmosolyognak, de apu mindig itt van velem. Érzem. Föntről segít, biztat, és biztos, hogy büszke rám. Miatta is csinálom. Miatta vállaltam a próbákat, a megmérettetést, és miatta állok színpadra egy Omega-musicalben. Szeretnék művészi pályára kerülni, de ez nem mehet a tanulás rovására. Diplomát kell szereznem, ezt anyu is elvárja tőlem. Beyoncé és Jennifer Lopez a nagy kedvenceim, a zene és a tánc királynői ők. Jó lenne valami hasonló utat bejárni. Várom, izgatottan várom, hogy életemben először nagyközönség előtt is színpadra állhassak"

-mondta Léna, akinek édesanyja nem is lehetne ennél büszkébb.

"Mindig féltem Lénát, megpróbálom óvni minden rossztól. Tudom, hogy ez illúzió, de szerencsére a lányom okos, talpraesett és céltudatos gyerek. Ami pedig most vele, velünk történik, az maga a csoda. Remélem, nem érti senki félre, Mecky hiánya ugyanolyan fájdalom, de talán újra élünk egy kicsit. Az élet mintha most visszaadna valamit a tragédia után. Látom Lénán a szenvedélyt, s érzem rajta: talán élete nagy lehetőségeként éli meg, hogy igazi színpadra, s nagyközönség elé állhat. Nem tudom, hogy bírom majd ki könnyek nélkül, ha ott látom őt is, mint az édesapját"

-mondta Kóbor Zsóka a lapnak.