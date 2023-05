Gregor Bernadett és az őt kísérő zongorista, Gonda László önálló estjükkel utazna Torontóba fellépni, ám a szervezés során többször is akadályba ütköztek.

A színésznő vízumát az utolsó pillanatban visszavonta a kanadai hatóság és újabb dokumentumok beadására kötelezte.

"Kellett az erkölcsi igazolványom, az adóbevallásom, a munkáltatói igazolásom, de még az is, mennyi pénz van a számlámon, ki tudom-e fizetni a hazautat. Mivel a repülőjegyem retúr, akkor is vissza tudnék jönni, ha nem lenne pénzem" – kezdte a színésznő, aki ezeket a kérdéseket még relevánsnak is gondolta, de mikor már a magánéletéről faggatták, betelt nála a pohár.

"Ám meglepődtem, amikor Laci felhívott, hogy azt kérdezik, mikor halt meg az édesanyám, vagy mikor váltam el legutóbb. Na, ezen felhúztam magam! Ezek szenzitív, személyes adatok, már bocsánat, de ehhez kinek mi köze?"

– magyarázta a Blikknek a színésznő, aki ezen a ponton úgy érezte, inkább visszamondja az egészet.

Végül mégis beadták a szükséges dokumentumokat, amelyekhez hivatalos fordítást is kértek, ám még ezzel együtt sem biztos, hogy szabad utat kapnak a határnál.