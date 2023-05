Rendkívül nehéz időszakot tudhat maga mögött Molnár Gusztáv, de testvére szerint a nehezén már túl van, tisztában van vele, hogy mihez akar kezdeni a jövőben.

"Egy hónappal ezelőtt szóltak az intézményből, hogy mehetek meglátogatni. Mentem is azonnal, és ahogy Guszti is, én is csak a helyszínen döbbentem rá, hogy ő nem tudott a találkozóról. Sírva-zokogva borultunk egymás nyakába... Azt hitte, nem állok vele soha többé szóba, így duplán boldog volt, amikor meglátott"

– mesélte a Blikknek Csilla, aki elmondta, hogy testvére nagyon szeretné fiával felvenni a kapcsolatot.

"A hatóság már szervezett is egy találkozót, Gusztáv Budapesten, egy irodában találkozott a gyermeke édesanyjával, ahol sikerült megegyezniük. Abban maradtak, ha kijön az elvonóról, ellenőrzött körülmények között újra láthatja a gyermekét. Ha aztán megint sikerül közel kerülniük egymáshoz, tarthatnak apa-fia programokat is. Ez persze, nem holnap lesz, nem is a jövő héten. Nagyon sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy Guszti bebizonyítsa a környezetének, érdemes arra, hogy elhiggyük neki: megváltozott. Megmondom őszintén, van bennem félelem, de a testvérem, muszáj adnom neki még egy esélyt" - tette hozzá a testvér.