2020. május 22-én hajnalban, a Deák tér közelében késelte halálra a 21 éves K. Gergőt és a 16 éves M. Lászlót egy a 18. születésnapját ünneplő fiatal, Cs. Krisztián, mint kiderült, ok nélkül, csupán szórakozásból. Az ügyet azóta sem zárták le, ítélet nincs, a fiú nem kért bocsánatot az elhunytak családjától.

Három éve történt a tragédia, de azóta is emlékszünk rá, annyira megrázó volt. A 18. születésnapját ünneplő Cs. Krisztián erősen ittas állapotban több emberbe is belekötött, mire a 16 és 21 éves fiatalokkal szóváltásba került. Nem volt rá oka, mégis késsel szúrta le mindkettjüket, ők pedig a helyszínen életüket vesztették. Ítélet az ügyben nem született még, pedig az elhunyt fiatalok családja szeretné, ha végre lezárnák az ügyet.

A Bors a tragédia évfordulóján megkereste K. Imrét, Gergő édesapját, aki elmondta, hogy fiatalnak és bohémnak lenni egy dolog, de tisztességes ember nem gyilkossággal ünnepli a nagykorúságát. Az apa úgy gondolja, hogy az ilyen emberektől, mint Cs. Krisztián, meg kell védeni a társadalmat.

A családfő az első tárgyalás óta nem ment el a bíróságra, nem akarja látni gyermeke gyilkosát, bár júniusban is lesz még 3 tárgyalás.

"Korábban a büntetés-végrehajtásban dolgoztam, így tisztában vagyok azzal, hogy Krisztiánra a fiatal korára tekintettel akkor sem lehetne kiszabni a halálos ítéletet, ha még lennének hazánkban kivégzések. Általánosságban azonban támogatnám a halálbüntetés újbóli bevezetését, mert megfelelő visszatartó tényezőnek tartanám" - nyilatkozta a lapnak a gyászoló édesapa, aki a történek ellenére sem akarja a fiát meggyilkoló fiatalember halálát.

"Kapjon szigorú és méltó büntetést. Azt szeretném, hogy az ügynek végre vége legyen, a tettes pedig vállalja a felelősséget. Az felháborít, hogy a rengeteg egyértelmű bizonyíték ellenére sem ismerte be a tettét. Az előkészítő tárgyaláson felajánlották neki a 23 év 10 hónapot, de elutasította. Láttam a térfigyelő kamerák felvételeit is, melyek alapján egyértelmű, hogy mi történt" - folytatta, és hozzátett, hogy a gyilkos a mai napig nem is kért tőle és a családtól, de a másik áldozat családjától se bocsánatot. Cs. Krisztián édesanyja szeretett volna elmenni a temetésre, de a család ezt nem szerette volna.

K. Imre elmondta, hogy nem telik el nap, hogy ne gondolnának halott gyermekükre, hisznek abban, hogy ott él szüleivel és három testvérével, akikkel rendszeresen beszélgetnek Gergőről.

"A hamvai egy részét nem szórták szét a temetőben, hanem hazahoztuk. Most pedig mécses ég az emlékére" - zárta a beszélgetést az összetört édesapa.