Megosztja az országot Suhajda Szilárd eltűnése és halála. Sokan látják a teljesítményt és hősként tekintenek a hegymászóra, míg mások felelőtlennek tartják a sportolót. Kandász Andrea a közösségi oldalán szólalt meg az ügy kapcsán mesélte el saját történetét arról, amikor férje, Ferenc 2001-ben csaknem ott maradt a Mount Everesten.

Andi hat hétig nem kapott semmilyen információt a férjéről.

"Egy éjjel azt álmodtam, hogy csengetnek az otthonunkban, hajnalban... Kinyitom és ott áll Erőss Zsolti és Gárdos doki (...), az expedíció orvosa. Csak néznek rám, némán..., nem szólnak semmit, csak néznek... együttérzően. Arra ébredtem, hogy hangosan zokogok, mert az a nézés érthetőbb volt minden szónál. Ők a hírvivők! Akkor kommunikáció híján a csapattársak feladata volt, hogy a családtagoknak intim körülmények között elmeséljék mi történt, hogy vigasztalják, elmondják az utolsó mondatokat, az utolsó élő történéseket és az eltávozás körülményeit. Hogy ott legyenek, amikor összedől a világ. Szó sem volt közvéleményről és sajtóról! Nem volt ésszerű megoldásom arra sem, hogy a 6 éves kislányunknak, mit mondjak, mi van apával...."

– kezdte a gondolatait Andi, akinek végül nem vált valóssággá a rémálma, hiszen egy műholdas telefonon keresztül hat hét kínzó csend után végre megcsörrent a telefon. Az első elhangzott szó előtti pillanatig a poklok poklát élte át.

"Rémálom volt, de annyira igazi, hogy minden követ megmozgattam, hogy a világ tetejéről hírt szerezzek, ráadásul egy olyan időszakban, amikor éppen a 9/11 terrortámadás történt, a Tényekben ez volt a munkám"

– folytatta Andi, akinek férjének élete csupán a szerencsén múlott a Mount Everesten.

"7100-on átment rajt egy lavina es begyulladt a torka, amely végzetes lehet a hegyen, így leindult, hogy hazahozza az expedícióról általa készített egyedülálló felvételeket. Az érzelmi hullámvasút, a remény és a lemondás iszonyú gyötrő váltakozása itt nyugvó fázisba került. Feleségként boldog voltam. Boldog voltam, hogy él. Semmi más nem számított akkor. Ugyanakkor tudtam, hogy kisgyermek kora óta ide készült, a csúcsra, évtizedeken keresztül rengeteg nagy hegyet mászott sikeresen, hogy az Everest legyen majd a korona. Támogattam ebben, mert pontosan ezért is szerettem bele, mániája, célja volt, flowt érzett, miközben 50 kilós zsákokkal edzett felfelé, vagy éjszaka futott munka után a Hármashatár-hegyen (...). Aztán hazajött, nyílt a Ferihegyi cella ajtaja es belépett a férjem, a szerelmem, életem legboldogabb pillanata volt ... Alig pár nap múlva kiderült, hogy GÁRDOS DOKIT éppen akkor sodorta a mélybe az elképesztő szél, amikor rémálmom volt. És a drága feleségéhez és kisfiához a csapat két tagja, Meskó Zsolt és Férjem, Feri csengetett be egy reggel és csak néztek, együttérzően, mert ilyenkor nincsenek szavak..." - írta a műsorvezető, aki arra kéri most azokat az embereket, akik megkérdőjelezik Szilárd döntését, - miszerint megmássza a Mount Everestet oxigénpalack nélkül, - hogy ne ítélkezzenek.

"El sem tudom képzelni, hogy most mit érez a család... Veletek vagyunk, bármit tudunk segíteni, szóljatok! Arra kérem az otthonukban ücsörgő negatív kommentelőket a történettel kapcsolatosan megjelenő cikkek alatt, akik legfeljebb a Tescoig másznak el, hogy próbálják elképzelni azt, hogy vannak emberek, akik valami iránt szenvedélyt éreznek, és életcéljuk van és mindezt a családjuk is támogatja, hogy fogadják el, hogy lassan 10 milliárd igazság van, vagy hányan is élünk a földön. És az mind igazság! A bántás most bűn! Veletek vagyunk, Szilárdék! És mindenkivel, akit a szenvedélye miatt most bántanak!"