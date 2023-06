Két ember holttestét találták meg egy autóban Erdőkertesen, a Nap utcában, a kipufogógázt ők maguk vezették be az utastérbe. Dani és Kata közösen követtek el öngyilkosságot tavaly augusztusban. A szülők nem tudtak túllépni a tragédián, a lány szülei a fiút hibáztatják, Dani édesanyja pedig úgy döntött, meg kell szólalnia, hogy megvédje fia becsületét.

"Szeretném megvédeni a fiam becsületét. Korábban úgy éreztem, nincs értelme megszólalnom, de most úgy vélem, tartozom a gyermekem emlékének. Ő már nem tudja kifejteni a saját álláspontját. Nagyon nem tetszik nekem, hogy a fiamat úgy állítják be, mint az első számú közellenséget! A Dani és Kata kapcsolata egy nagyon nagy szerelemnek indult, de aztán kiderült, hogy együtt és egymás nélkül sem tudnak élni. Előfordult, hogy veszekedés után Kata hasba szúrta Danit. A fiam elmenekült, majd miután kihívták hozzá a mentőket, beszállították a kórházba. Onnan hivatalból értesítették a rendőröket, akiknek végül Dani azt mondta, hogy egy idegen támadt rá, mert nem akarta a szerelmét feljelenteni" - mondta Dani édesanyja, Andrea. A lány édesanyja azonban ezt cáfolja.

"Dani és Kata együtt élt, de az utolsó 10 napban a fiam már nem lakott nála. Hozzám jött haza, és hiába próbálta a barátnőjét elérni. Azóta sem tudjuk, hogy akkor hova tűnt. Daninak éppen nem volt telefonja, mert Kata összetörte, ezért a gyerekem kölcsönkérte az enyémet. Amikor nagy nehezen sikerült a lányt felhívnom, átadtam a telefont a fiamnak. Kata annyit mondott, hogy azért bujkál, mert nem akar börtönbe menni" - árulta el Dani édesanyja. Kiderült, hogy a lány belekeveredett egy verekedésbe, amelyben ártalmatlan volt, ezért elbújt. A pár ezután másnapra beszélt meg egy találkozót.

"Kérdeztem is a fiamat, hogy hol a manóban volt, és mondtam neki, hogy feküdjön le. Erre kijelentette, hogy még van egy kis dolga, és kölcsönkért tőlem egy kis pénzt buszjegyre. Meghagytam neki, hogy nyugodtan vegye ki a táskámból. Ezek után adott egy puszit, és közölte, hogy majd jön. Akkor láttam utoljára" - árulta el Andrea, aki nem tudta, mi történt, de megérezte, hogy valami baj.