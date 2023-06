Mint írták, az elmúlt években megszokott, Budapest és a Balaton közötti járatokon kívül már a vakáció első hétvégéjétől közvetlen vonatok indulnak a Kelet-, Délkelet-Magyarországi vármegyeszékhelyekről a Balatonra, valamint a korábbi években még nem létező új viszonylatok is kényelmesebbé, gyorsabbá teszik az utazást a nyaralók, kirándulók számára.

Bővül a balatoni közlekedésben a légkondicionált InterCity vasúti kocsik száma, több korszerű FLIRT és KISS motorvonat áll forgalomba, valamint az idén 75 éves Utasellátó fedélzeti szolgáltatásait is igénybe lehet venni a déli és az északi partra tartó számos InterCity vonaton - ismertették.

A tájékoztatás kitér rá, hogy új menetrendet vezet be a Volánbusz az ország több térségében, köztük a Balaton vonzáskörzetében is, így kedvezőbb utazási lehetőségekkel közelíthető meg a tó környéke Sopronból, Győrből, illetve Tatabánya, Mór, Bakonycsernye, Zirc térségéből is. Bővül a Balaton-felvidéken, a Káli-medence térségét érintő éjszakai járatok köre is - írták.

A vakáció ideje alatt várható jelentős utasforgalom miatt a társaság kiemelten fontosnak tartja, hogy az utasok lehetőleg elővételben, akár napokkal az utazás előtt vásárolják meg a jegyeket, a csoportok, kerékpáros csoportok pedig legalább egy héttel előre jelezzék utazási szándékukat a kocsik, ülőhelyek és átszállások megszervezése miatt.

Július elsejétől az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz. A társaság az új díjtermékkel a korábbiaknál is több utasnak kínál olcsó és egyszerű megoldást az utazáshoz. A változás a Balaton felé, illetve a tó felöl közlekedő távolsági feláras vonatokat is érinteni fogja. A vármegye- és országbérlettel utazók a https://www.orszagberlet.hu/ weboldal Balaton menüpontján belül tudnak tájékozódni a jelenleg elérhető vonatokról és a júliusi módosításokról.

"Idén a nyaralók többségének egyértelműen a MÁV-Volán-csoport kínálja a legnyerőbb megoldást a Balatonhoz való eljutásban. Kibővített járműparkkal és megerősített létszámmal készülünk a balatoni nyárra, de ahhoz, hogy mindenki utazása zökkenőmentes legyen, az utasok együttműködésére is szükség van. A jegyváltás legkényelmesebb és leggyorsabb módja a MÁV mobilalkalmazás használata" - hangsúlyozta a közlemény szerint Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán-csoport operatív vezetője.

A főszezoni menetrend augusztus 27-ig lesz érvényben, és azt a szeptember végéig tartó utószezoni menetrend követi majd - olvasható a MÁV-Volán-csoport közleményében.

A nyári menetrendről és az utazási lehetőségekről, újdonságokról további részletek a társaság honlapján, a https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/hetvegen-indul-mav-volan-csoport-foszezoni-menetrendje linkre kattintva érhetőek el.