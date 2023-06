A berlini ügyészségen nyomozás indult a Rammstein frontembere, Till Lindemann ellen. A frontemberről az elmúlt időszakban számos olyan hír terjengett, amelyek szexuális visszaélésekről számolnak be.

Az elmúlt napokban több ismeretlen nő is megvádolta a Rammstein frontemberét. Információik szerint a nőket a koncertek után privát buliba hívták meg, ahol szexuális aktusra is sor került. A vádakat a zenekar és Lindemann ügyvédje is hevesen tagadja.

Lindemann szexuális zaklatással és nemi erőszakkal is vádolható, a nyomozás pedig a két különböző, feltételezett bűncselekményről szóló jelentésből indult ki. Az egyiket a berlini rendőrség kapta meg, a másikat közvetlenül az ügyészségre küldték – írja a Bild.