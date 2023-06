Június elején a katonai kiképzést kapott belgajuhász mancsának nyomai vezettek azokhoz a gyerekekhez, akik túlélve egy repülőgép-szerencsétlenséget, az Amazonas esőerdejében 40 napon át vártak kétségbeesve a segítségre. A négy gyermeket végül sikerült helikopterrel Bogotába szállítani, ám Wilson egyelőre nem került elő.

A hadsereg tájékoztatása szerint mintegy 70 katona keresi a sűrű dzsungelben a szeretett állatot, és parancsnokaik megfogadták, hogy addig nem hagyják el a területet, amíg a sztárkutyát meg nem lelik. A mentők, akiknek munkáját további két keresőkutya is segíti, nem tudják, hogy a kétéves Wilson életben van-e.

Luis Fernando Sena őrmester, a Wilsont kiképző kutyaiskola parancsnoka megtiszteltetésnek nevezte, hogy kutyájuknak kulcsszerepe volt a gyerekek megtalálásában, és közölte, hogy sokakkal együtt nagyon várják a jó hírt.

Wilson februárban végzett a kutyaakadémián, majd a tolemaidai légitámaszpontra került, ahol csatlakozott a bázis különleges erőihez. Négy másik társával májusban vitték az őserdei bevetésre, hogy megtalálják azt a lezuhant Cessna repülőgépet, amelyen 3 felnőtt és 4 gyermek utazott. A felnőttek a szerencsétlenség során életüket vesztették, de a mentők feltételezték, hogy a gyerekek életben lehetnek, ezért Wilsont szagmintával a keresésükre küldték.

A kutya május 18-án levált a keresőcsoportról, de végül az ő nyomainak követésével jutottak el június 9-én a gyermekekhez. Az expedíció parancsnoka egy rádióinterjúban elmondta, hogy a gyerekek beszámolója alapján a kutya 2-3 napig velük volt, majd távozott. A szakértők szerint ennyi idő után - bár a fizikai megpróbáltatásokat is jól viseli - Wilsont csak az ösztönei segíthetik az életben maradásban.

A mentők két tüzelő nőstény kutyát szállítottak helikopterrel a szerencsétlenség helyszínére, abban a reményben, hogy a nőstények szaga előcsalogatja az elveszett hím kutyát. Élelmet is elhelyeztek a lezuhant repülőgép környékén, továbbá egykori kiképzőjének ruhadarabjait is kihelyezték a vadonba, ugyancsak abban a reményben, hogy azok szaga magához vonzza Wilsont. Egyes szakértők szerint az állat már elpusztulhatott az esőerdőben, ahol egy kutya nehezen talál magának élelmet, és ahol mérgeskígyók is veszélyt jelenthetnek rá - írja az MTI.