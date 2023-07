Ahogy mi is írtunk róla, egy hónappal ezelőtt megszületett a jogerős ítélet Novozánszki Fanni meggyilkolásának ügyében: B. Lászlót bűnösnek találták: 20 évig kell börtönben ülnie. Az öt éven át tartó nyomozati és bírósági munka során sok mindenre fényt derítettek, ám a lány halála körül még mindig sok a rejtély. Holttest nélkül, nyereségvágyból elkövetett gyilkosságért ítélték el B. Lászlót, aki bizonyítottan utoljára találkozott a lánnyal.

A nyomozás során a rendőrség alapos házkutatást tartott, ennek során találtak 4,5 millió forintnyi készpénzt melyet bűnjelként foglaltak le. Az ítélet megszületése után most érkezett el az idő arra, hogy ezt az összeget átadják Fanni törvényes örököseinek, vagyis a szüleinek. Ők már évekkel ezelőtt is azt nyilatkozták, hogy a gondolattól is rosszul vannak, hogy ehhez a véres pénzhez nyúljanak.

Ez lesz a sorsa VV Fanni pénzének "Utálja, irtózik tőle, tudja, hogy emiatt halt meg a gyermeke... Úgy tervezi egyébként, hogy majd ebből az összegből készíttett egy szobrot, az lesz Fanni emlékhelye. Morbid nem? Abból a pénzből készül emlékhely, amit a lány egy szépészeti beavatkozásra gyűjtött össze" – nyilatkozta korábban a család jogi képviselője.

A lefoglalt pénzt tehát napokon belül kifizetik, ám ez még nem jelenti az ügy végét, hiszen még mindig hátravan a halottá nyilvánítás. Ennek során Fanni édesanyjának és B. Lászlónak is vallomást kell tennie.

"Információim szerint a jövő héten, vagyis július második felében levelet kapnak majd Fanni szülei, hogy mehetnek a pénzért" – tájékoztatta a Borsot dr. Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője.

"Emellett sajnos lesz még egy kötelességük, a halottá nyilvánítás procedúrája úgy működik, hogy meg kellene szólalnia annak a személynek, aki utoljára élve látta. Az esetünkben ez B. László, aki végig tagadta a bűnösségét... De teszünk róla, hogy ne legyen nyugta még egy jó darabig. Úgy tervezem, hogy beidézzük őt is erre a tárgyalásra, ahol tanúként fogja meghallgatni a bíró. Ha nem mond igazat, akkor pénzbírsággal sújtható. Legalább ennyi kellemetlensége legyen, ha már elvette egy ártatlan lány életét" - tette hozzá.