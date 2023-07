2016 július 19-én súlyos betegség következtében hunyt el Somló Tamás . A népszerű zenész sírja a Kozma utcai Izraelita temetőben található, és még most is sokan látogatják.

A Bors egyik olvasója kilátogatott Somló sírjához, és fotókat is készített az LGT-legenda végső nyughelyéről.

Mindig is nagy tisztelője voltam Somló Tamásnak, gyakran hallgattam a dalait. Szerdán reggel épp egy hozzátartozómhoz igyekeztem a sírkertbe, amikor megtaláltam a végső nyughelyét" - nyilatkozta, és azt is hozzátette, hogy nagyon meglepődött, ugyanis egy régi LGT kazettát, a Semmi cirqsz nevű albumukat is ott találta a síron. "Fogalmam sincs, ki tehette oda, de nagyon szép gesztus" – mondta Ágota a lapnak.

A minap Presser Gábor szívszorító emléket idézett fel Somló Tamásról. „Nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy tudtunkon kívül Balatonon, Alsóörsön adtuk az utolsó LGT koncertet. Nem tudtuk, hogy nem lesz több. Tomi akkor már beteg volt (...) Ettől nem lehet szabadulni sehogy sem" - nyilatkozta.

Somló Tamásról 2022-ben szobrot is készítettek, amit Szigetváron helyeztek el.