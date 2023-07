Ahogy a Life.hu is írt róla, daganatos beteg a Rocky egykori sztárja , Dolph Lundgren. A színész sokáig titkolta, hogy a halálos kórral küzd, majd elárulta, 8 éve diagnosztizáltak nála veserákot, ami azóta kiújult. Az orvosok néhány évet adtak neki, a 65 éves híresség pedig úgy döntött feleségül veszi kedvesét, a 27 éves Emma Krokdalt. A pár a görögországi Mykonoson kelt egybe.

A Rocky IV. sztárja, Dolph és szerelme, Emma 2020-ban jegyezték el egymást egy romantikus svédországi kiruccanás során, miután nyilvánosságra hozták kapcsolatukat, most pedig úgy döntöttek, a színész halálos betegsége ellenére megpróbálnak boldogok lenni és összeházasodtak - írja a Mirror.

"A Covid és a rengeteg kezelés miatt már többször elhalasztottuk az esküvőt, de most végre eljött a mi időnk. Házasságunkkal a szerelmet és az életet is ünnepeljük az istenek földjén" - nyilatkozta Lundgren, aki azt is elmondta, amióta tudja, hogy beteg, megtanulta értékelni az életet.

Dolphnak két lánya van volt feleségétől, a 27 éves Ida és a 21 éves Gréta.

A svéd színésznél először 2015-ben daganatot a veséjén. Megműtötték, majd úgy tűnt, minden rendben van, a vizsgálati eredményei rendre negatívak voltak. Később a rák átterjedt a tüdejére, a gerincére, a májára és a gyomrára, 2020-ban egy MR-vizsgálat után azt mondták neki, hogy végstádiumban van. A májában lévő daganat túl nagy, műthetetlen, így szisztémás kezelést kapott, aminek azonban számos kellemetlen mellékhatása volt, mint a fogyás és a hasmenés.