Ahogy a Life.hu is hírül adta, összetört a Magyar Nagydíj győztesének, Max Verstappennek a 15 milliót érő kupája. A porcelándarabkákból néhány Nógrádba is eljutott, hogy miként, arról a Nool megyei lap számolt be. A Herendi-trófeán fél évig dolgoztak, most pedig újra elkészítik.