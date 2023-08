Inkább legyünk előrelátók

Minden országnak megvannak a saját szabályai a közúti közlekedésre vonatkozóan, ideértve a sebességhatárokat is. Ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a célország közlekedési törvényeiről és betartani azokat, hogy elkerüljük a szabályszegést és a büntetéseket.

Elúszik a lehetőség

Ha mégis szabályszegést követünk el, elsőként az adott ország hatóságától kapunk értesítést. Semmiképpen ne hagyjuk figyelmen kívül, a külföldi hatóságok ugyanis egy idő után átadják az ügyet a magyar hatóság részére. Ekkor azonban a határozat már jogerőre emelkedett, és nincs lehetőségünk fellebbezni, mivel a magyar rendőrségnek nincs lehetősége más tagállamban folytatott eljárás felülvizsgálatára.

A fénykép majd igazolja

Ha külföldről érkező levelet kapunk, elsőként mindig ellenőrizzük a bírságról szóló dokumentumokat, beleértve a rendszámot, a jármű típusát, a helyszínt, az időpontot és más releváns információkat. A legtöbb esetben az adott ország internetes honlapján az ügyszám beírásával betekinthetünk az ügy adataiba, különös tekintettel a gépjárműről készült fényképfelvételre.

Tartsuk be a határidőt

Ha nincs kifogásunk a büntetés ellen, minél hamarabb fizessük be a megállapított összeget. Nem érdemes késlekedni, ha nem tartjuk be a fizetési határidőt, a bírság összege növekedhet, és további következményekkel, a vezetői engedély elvételével, de akár a gépjármű elkobzásával is járhat.

Fizessünk részletekben

Mivel nincs egységes szabályozás, a tagországok maguk döntenek a bírság összegéről és a büntetési tételekről. Nagyobb bírság esetén jellemzően van mód részletfizetés kérésére, ezt is mindig az adott ország szabályai döntik el. Sok esetben a rövidebb határidőn belüli befizetés esetén alacsonyabb a bírság összege.

Mutassuk az igazolást

Számoljunk azzal, hogy a büntetést többnyire átutalással kell megfizetnünk az adott ország pénznemében, ami plusz költséggel is járhat. Ilyen esetben érdemes a forintszámláról euróban utalást indítani. Mindig tartsuk meg az igazolást, hiszen ezzel tudjuk igazolni, hogy a büntetés összege befizetésre kerül.

Pénz helyett inkább munka

Amennyiben a magyar hatóság keres meg bennünket a külföldi bírság végrehajtására, a pénzbírság és eljárási költség megfizetésére harminc napos határidőt biztosítanak. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy ha a pénzbírságot nem fizetjük meg, akkor milyen tartamú közérdekű munkát kell végeznünk.

Előfordulhat tévedés is

Természetesen előfordulhat, hogy tévedésből küldtek részünkre egy gyorshajtási bírságot. Lehetséges ok lehet például a sebességmérő eszköz hibája, de sajnos több esetben a hiba egyes országok rendszámainak a hasonló formátumára, elírására vezethető vissza.

Tényleg ne kockáztassunk!

Ha egészen biztosan nem lehet jogszerű a bírság, mert nem is jártunk ott, akkor az sem megoldás, hogy nem reagálunk a külföldről érkező felszólító levelekre. Ezzel ugyanis szintén azt kockáztatjuk, hogy az alaptalan szabálysértési határozat jogerőre emelkedik. Ilyenkor a bírságot és az eljárási költségeket a magyar hatóságok bevonásával fogják behajtani.

Csontváz a szekrényben

Tehát ha úgy érezzük, hogy tévedés történt, vagy vitatjuk a bírságot, akkor érdemes mielőbb, az eredeti ország hatóságának részére benyújtanunk a jogorvoslati kérelmet. Ha késlekedünk, és már csak akkor reagálunk, amikor a magyar hatóságok megkeresnek minket, akkor a határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. Arról nem beszélve, hogy az elévülési időn belül bármikor előkerülhet az ügy, és minél több idő telik el, annál nehezebb bizonyítani az ártatlanságunkat.

Egy tolmács aranyat ér

Fontos, hogy a fellebbezés a megadott határidőn belül és pontosan legyen megfogalmazva, és tartalmazza az összes szükséges információt. Nyelvi nehézségek esetén előnyös lehet egy hivatalos fordító vagy tolmács segítségének igénybevétele. Ők segítenek lefordítani és megfogalmazni a fellebbezést a megfelelő módon.

Fotózzuk le az autót

Ha van olyan bizonyíték, például az autóról készült fotó, adásvételi szerződés, amely alátámasztja a tévedést vagy vitatja a bírságot, gyűjtsük össze, és csatoljuk a jogorvoslati kérelemhez.

Plusz költséget jelenthet

A fellebbezést azonban csak akkor érdemes megtenni, ha biztosak vagyunk abban, hogy tévedés történt. Vannak ugyanis országok, ahol a fellebbezés plusz költséggel jár, de ritkán fordul elő, hogy eredményre vezet. Számoljunk azzal is, ha a fellebbezés nem vezet eredményre, még magasabb lehet a bírság összege.

Utólag bevasaljuk

A bírságot a gépjármű üzembentartójával szemben szabják ki. Van olyan ország, ahol, ha dokumentummal igazoljuk, hogy nem az üzembentartó vezette a járművet, akkor mentesülhet a gyorshajtás miatt kiszabott bírság alól. De sokkal jellemzőbb, hogy ilyen esetben a bírságot az üzembentartónak kell megfizetni, amit utólag érvényesíthetünk a tényleges járművezetővel szemben - írja a Fanny.