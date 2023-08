Külön biztonságiőröket állít a bejáratokhoz az Aldi Nagy-Britanniában azzal a céllal, hogy átvizsgálják a boltba betérő vásárlók táskáit. Az intézkedés sokakat felháborított, az üzletlánc azonban nem tántorít, aki nem tartja be a szabályokat, nem vásárolhat a boltban.

Azért döntött a szigorú szabály bevezetése mellett a brit Aldi, mert az utóbbi időben nagyon megszaporodott a bolti lopások száma az üzletekben.

Az új szabály értelmében, a diszkontlánc külön erre a feladtra felvett biztonsági őrei kötelesek átvizsgálni a boltba betérő vásárlók táskáját - írja a Mirror. Aki ellenszegül és nem fogadja el az új feltételeket, azokat nem szolgálhatják ki az eladók, továbbá a boltból is kitiltják őket Nagy Britanniában.

A lapnak megszólalt az áruházlánc képviselője is, aki elmondta, hogy arra is érdemes felkészülni, hogy fizetés után, a boltból kifelé menet is feltarthatják a vevőt, ha valamilyen oknál fogva felmerült a lopás gyanúja. A szabályok nem minden üzletre vonatkoznak: az üzletlánc minden egysége maga dönthet arról, hogy bevezeti-e a kontrollt, ami egyébként március óta már több boltban működik.

A képviselő hozzátette, hogy szigorúan csak azokra a táskákra vonatkozik az ellenőrzés, amiket a britek a bevásárláshoz visznek magukkal. Így az őrök a hátizsákok, kistáskák, bőröndök vagy ridikülök átvizsgálására nem szólíthatják fel a vásárlókat.