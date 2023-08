A cég állásfoglalása szerint, ha úgy alszunk el, hogy közben töltőn van a telefonunk, nagy veszélynek tesszük ki magunkat és az otthonunkat is, írja a Mirror.

Az Apple annak is hangot adott, hogy ha más gyártó töltőjét használjuk, azok nem feltétlenül felelnek meg a cég által felállított biztonsági követelményeknek. Kiemelték azt is, hogy régi, sérült töltőt se használjunk, mert az is veszélyes lehet.

Ha nem tartjuk be az előírásokat, egyrészt a készülék károsodhat vagy teljesen használhatatlanná válhat, másrészt a megfelelő szellőzés hiánya miatt tűz is keletkezhet, de áramütést is szenvedhetünk.