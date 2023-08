Britney Spears házasságáról egyre több és egyre durvább dolog derül ki: sokat és hevesen vitatkoztak férjével, egy alkalommal az énekesnő dulakodás közben a fejét is betörte.

Alig több mint 1 évig volt házas Britney Spears és Sam Asghari. A válást az Instagramon jelentették be, azóta pedig egyre több durva részlet derül ki arról, milyen is volt a kapcsolatuk. A férfi azt állítja, az énekesnő rendszeresen bántalmazta őt, vitáik sokszor elfajultak. Egy alkalommal Britney egy dohányzóasztalba ütötte be a fejét.

„Ő és Sam egy szállodai szobában veszekedtek, ami annyira elfajult, hogy Britney megbotlott, nekiütközött a dohányzóasztalnak és betörte a fejét. Varratokra volt szüksége" - mondta a TMZ alapítója, Harvey Levin egy dokumentumfilmben. A források szerint számos olyan verekedés volt, amikor biztonságiaknak kellett a pár közé lépniük. Azt is híresztelik, hogy a férfit aggasztotta az énekesnő kések iránti szenvedélye, amelyek Britney 11,8 millió dolláros otthonában, Thousand Oaksban hevertek. „Paranoiás volt, félt, hogy valaki megtámadja, és szüksége volt a késekre védelemként" - állítják.