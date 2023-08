Sokan azt gondolják, kilométereket besétálhatnak a tóba, mindig leér a lábuk, ám a tó közel sem olyan, mint egy medence, nem egyenletes a mélyülése. A viharok és a hullámzás átrendezik a medret. A legnagyobb veszélyt a parttól pár száz méterre húzódó árokszerű képződmény, a marásvonal jelenti, ami különösen a déli parton hangsúlyos. Kellemetlen meglepetés érheti azokat, akik túlmennek a strandot jelölő bójákon, aztán egyszer csak eltűnik a lábuk alól a talaj. De van egy külső marásvonal is, ami a parthoz közelebb van.

"Két marásvonal van a déli parton. Az egyik ez a hirtelen vonal, ami 150-180 centis vízmélységtől indul, viszont a parthoz közelebb is kialakul egy marásvonal a hullámzás miatt. Ott sokkal kisebb, mintegy félméteres mélyedést jelent. Ilyenkor látjuk azt, hogy ötven méterrel beljebb térdig ér a víz a másik fürdőzőnek, meg nekem is térdig ér, de köztünk lehet egy 50-60 centiméteres mélyedés. Ez a külső marásvonal. Amihez ráadásul még a kiemelkedések, az úgynevezett turzások is hozzájönnek, amelyeket a víz épít a mélyedésekből, a marásvonalból kiszabadult mederanyagból. A külső marásvonalból és a turzásokból kialakult mélyedés leginkább a gyerekeknek jelenthet veszélyt – gyakran látjuk, hogy a szülők a déli parton egyedül engedik be a gyerekeket, mondván olyan sekély a víz" - mondta Szakter Rolanddal, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének geodéziai és térinformatikai referense a Vízimentők Országos Szakszolgálatának.

A belső marásvonal azokra jelenthet veszélyt, kik vizibiciklivel mennek be messzire a parttól, és arról ugrálnak vagy csúszdáznak. Az első ugrásnál még azt érezhetik, hogy amikor beérkeznek a vízbe, van megbízható meder a lábuk alatt, de a következő ugrásnál már nincs, hiszen észre sem vették, hogy elsodródtak a marásvonal fölé. Itt már nem tudják fellökni magukat, amikor beérkeznek a vízbe, ezért pánikba eshetnek.

Az ugrálókra nagy veszélyt jelentenek a turzások is. Az egyik pillanatban még elég mély volt a víz egy fejeshez, ám a következőben már egy turzás fölé sodródhatnak. Ha valaki ilyenkor ugrik, a gerincét is törheti. A tuzások mozognak, egy vihar után már egészen máshol lehetnek. A déli parton tehát nem ajánlatos fejeseket ugrani, még a parttól távol sem.

"A marásvonal helyzete nagyon lassan változik, leginkább olyankor, amikor nagyon sokáig nagyon sekélyvizes időszak van. Ilyen esetben a marásvonal egy kicsit „megy" a mélyebb víz felé, de többé-kevésbé állandónak tekinthető a pozíciója évről-évre. Az nem úgy változik, mint a turzás" - mondta el a szakértő.

A Balatonban húzódó marásvonal térképe itt érhető el.