A szódabikarbóna sokoldalú csodaszer, amelyet újabb területen vethetünk be a háztartásban.

Akik szeretik elkerülni a vegyszereket, azok már rég felfedezték maguknak a szódabikarbónát, mint az otthonunk tisztántartásának egyik nagy jó eszközét. Sütőtakarításra, hűtünk, mikrónk vagy éppen tányérjaink tisztítására is alkalmas amellett, hogy a kertben is hasznát vehetjük, és még a vécénket is csillogóvá varázsolhatjuk vele, ha követjük ezeket a lépéseket:

Zárjuk el a vizet a vécétartályban, így biztosan vízmentes lesz a tisztítsás. Szórjunk egy csésze szódabikarbónát a vécécsészébe. Permetezzük be ecettel a felületet. Hagyjuk hatni a keveréket legalább 15 percig, majd alaposan súroljuk át a felületet. Néhány órán át még hagyjuk a szódabikarbónás és ecetes egyveleget hatni. Végül nyissuk meg a vizet és öblítsük le a vécét - írja a Ripost.