Az Oroszlán kedden megismerkedik valakivel, aki a későbbiekben is nagy hatással lesz rá. Napi horoszkóp következik keddre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kedden ismét el kell gondolkoznod azon, hogy hogyan is kellene döntened, merre is kellene indulnod. Nagyjából sínen érezheted magad, de te mégis mindig többre vágysz. Ne félj, a cél hamarosan rád talál, és olyan inspirációt kaphatsz, ami jó ötleteket ad.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Rengeteget dolgozol, és mégis úgy érzed, kevés a látszatja. Ha ezek háztartási feladatok, akkor ez most nem is igen fog megváltozni, sajnos az valahogy mindig újratermeli önmagát. De akkor is megkérheted a családtagjaidat, hogy figyeljenek jobban! A kertészkedés több örömet jelent: a lelkedre visszahatnak a növényeid.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha volt valami, amit igazán fontosnak éreztél az életben, és úgy találod, hogy egyre távolabb vagy tőle, akkor itt az ideje, hogy fordíts a sorsodon. Ha azonban legyintesz rá, vagy a nehézségekre hivatkozol, akkor nem remélhet mást! Persze te küzdő típus vagy, úgyhogy lehet tudni, most is megküzdesz azért, amit akarsz!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Kellemesen unalmas napra számíthatsz. Semmi különös történés nem zavar meg a merengésben; még a munkahelyeden sem. Ez persze a főnöködet lehet, hogy zavarja! Próbálj meg lelkesedést színlelni, ha másképp nem megy!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A bolygók jelzése szerint ma megismerkedsz valakivel, aki a későbbiekben nagy hatással lehet az életedre. Hogy milyen téren, azt egyelőre nem látod tisztán. De mégis mindketten öntudatlanul is érzitek, hogy van valami dolog, amit együtt kell végrehajtanotok.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma olyan élmény érhet valakinek köszönhetően, hogy megérik benned az igény a változásra. Az illető kibillent a nyugalmadból, ami hosszú távon viszont nagyon is a te érdekedet szolgálja. Ne kapkodj, fontolj meg mindent, mielőtt a döntő lépést megteszed.

