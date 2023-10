A pusztításról az Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Pihenőfaluja Facebook-oldalán részletesen be is számoltak:

"Emberfeletti energiával és rengeteg szeretettel építettük hónapokon keresztül az Apraja Farmja Parasztudvart. Részben, hogy megmentsük a Tisza-tavi MiniZoo állatait. Részben, hogy megőrizzük és be tudjuk mutatni a vidéki élet értékeit, a velünk élő állatokat a gyerekeknek. Nagy szeretettel fogadta mindenki az új sarudi attrakciót, nem is gondoltuk, hogy ősszel még fogadhatunk látogatókat. A sikeren felbuzdulva előrehoztuk több állat beszerzését, hogy még több barát várjon itt Benneteket. Azonban amíg mi Ónodra tartottunk, kóbor kutyák szöktek be az Apraja Farmja területére, és szörnyű pusztítást hajtottak végre... Halomra öltek közel 100 tengeri malacot, 4 nyulat...s egy kiscicánkat.." – olvasható a posztban.

A bejegyzést idéző Travelo szerint sikerült befogni a Sarud utcáin tucatszám kóborló ebek egyikét, és a Parasztudvar felhívást is intézett a helyiekhez, tudatosítva, hogy mindenki felelős azokért az állatokért, amelyeket befogad vagy az utcán etet.