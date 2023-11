Lindánál először 2005-ben diagnosztizáltak harmadik stádiumú mellrákot, a következő évben azonban már teljesen tiszta volt. 2017 márciusára viszont a rák visszatért, amelyet azután azonosítottak, hogy elesett és észrevették, hogy már át is terjedt a csípőjére.

Az orvosok akkor azt közölték vele, hogy nincsen gyógymód. 2020-ban a májára is átterjedt, most pedig az agyát támadta meg a betegség, ami miatt már az emlékezete nem a régi. Elmondta, nemrég az unokahúga nevét felejtette el. "Elintéztem néhány vizsgálatot, azokra várok. Nem fogok félelemben élni, mert az eluralkodik, és arra kell koncentrálnom, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból" - mondta a The Sunnak az énekesnő, aki már a saját temetését tervezi, mert szerinte így könnyebb a hátrhagyottaknak.