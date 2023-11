Gyönyürű fiatal lány rabolta el Mick Schumacher szívét: Laila Hasanovic. Ez önmagában nem is lenne probléma, ám a szépség nagyon aktív a közösségi médiában és influenszerként a magánélete történéseit is megosztja a követőivel. Az InTouch úgy tudja, a család fél, hogy Michael állapotának részletei is kiderülhetnek.

Az is lehet persze, hogy a rettegés alaptalan, de az is igaz, hogy a lány a minap egy gyűrűvel az ujján pózolt, ami azonnal fel is vetette az eljegyzés lehetőségét. Így Laila is a szűk család része lesz hamarosan és olyan információk birtokába juthat, amelyet eddig csak Michael legközvetlenebb hozzátartozói tudhattak.