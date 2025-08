Meghalt a Diszkópatkányok színésznője, az egykori szexszimbólum, Loni Anderson

Loni Anderson, aki leginkább Jennifer Marlowe szerepével vált ismertté a WKRP Cincinnatiben című CBS-sorozatban, vasárnap hunyt el Los Angelesben családja körében. A hírt Cheryl J. Kagan, a színésznő sajtósa jelentette be a Deadline-nak.

Loni Anderson nem sokkal a 80. születésnapja előtt halt meg

Loni Anderson A SZŐKE NŐ, aki fekete volt

A Minnesotában 1945. augusztus 5-én született Loni Kaye Anderson modellként és szépségkirálynőként kezdte karrierjét. Természetes fekete hajszíne ellenére szőke bombázóként vált ismertté. A WKRP Cincinnatiben című szituációs komédia 1978 és 1982 között futott a CBS csatornán. A sorozatban Anderson Jennifer Marlowe-t, az okos, független recepcióst alakította és a történet 90 epizódjából mindössze egyben nem szerepelt. Teljesítményéért két egymást követő évben, 1980-ban és 1981-ben is Emmy-díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában vígjátéksorozatban, valamint három Golden Globe-jelölést is kapott. Anderson több televíziós filmben és sorozatban is feltűnt, köztük a Diszkópatkányokban vagy jóval később Sabrina, a tiniboszorkányban.

Kapcsolata Burt Reynoldsszal a figyelem középpontjában volt

A nyilvánosság hosszú éveken keresztül figyelemmel kísérte Anderson és Burt Reynolds kapcsolatát, amely 1983-ban a Stroker Ace forgatásán kezdődött. A pár 1988-ban házasodott össze. Válásuk viharos körülmények között zajlott, az oka többek között Reynolds drogproblémája volt és nagy médiabotrányt eredményezett. „Bombáztak minket, úgy értem, nem hagyhattuk el a házat. Emberek álltak a kapunk előtt, de még az ablakunkhoz is felmásztak” – emlékezett vissza Anderson.

Dögös szőkeként futott be

