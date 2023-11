Ma gyors mozgású csapadéktömbök vonulnak nyugatról kelet felé az országban - az eső, zápor mellett gyakorlatilag bárhol előfordulhat dörgés, villámlás. Főleg a déli területeken intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket viharos széllökés (~60-80 km/h, néhol >80 km/h is lehet), nagy mennyiségű csapadék (~10-20 mm), valamint jégeső (<2 cm) kísérhet. A csapadéktömbök súlypontjával együtt fokozatosan egyre keletebbre helyeződnek a zivataroknak kedvező légköri feltételek is - írja a met.hu.

Napközben a déli, délnyugati szelet főként az Alföldön kísérhetik nagy területen zivatartól függetlenül is viharos (~60-80 km/h) széllökések. Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás.



A Köpönyeg.hu orvosmeteorológusa, dr. Pukoli Dániel kettős fronthatásra figyelmeztet: „A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet."