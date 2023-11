Az amerikai légierő egy volt tisztje részleteket árult el egy 20 évvel ezelőtti - állítólagos - kaliforniai ufóészlelésről. Akkoriban San Diegóban többen állították, hogy azonosítatlan repülő tárgyakat láttak az égen, nem is egyszer, ám a katona most megmagyarázta, szerinte mi is volt az valójában.