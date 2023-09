Egy brit férfi, Gary McKinnon feltörte a NASA számítógépeit, amelyekben „fényképes bizonyítékokat" talált ufókról. Azt állítja, korábban az amerikai hadsereg, haditengerészet, légierő és a Pentagon számítógépeihez is hozzáfért, és úgy véli, soha nem kerülünk közelebb az ufók mibenlétéhez, ugyanis egy csomó dokumentáció hamis.

Amerikai tisztviselők az 57 éves férfit a NASA minden idők legnagyobb katonai számítógépes feltörésével vádolják. McKinnon szerint pedig minden, amit az ufókról a nyilvánosság tudomására hoznak csupán nesze semmi, fogd meg jól. Szokás szerint most sem mondtak semmit

– jelentette ki. Soha nem fogjuk megtudni az igazságot az ufókról az olyan katonai intézményektől, mint a NASA – tette hozzá.

McKinnon nem tagadja, hogy több számítógépet is feltört, de mindeddig nem került börtönbe. Elmondta, hogy amikor bejutott a NASA egyik számítógépébe, ott olyan műholdképeket talált egy űrközpontról, amely egy kupolákkal rendelkező hajót ábrázol. Hozzátette, nem tudta hosszasan tanulmányozni a képet, mert időközben eltüntették. Arról is beszélt, hogy több ezer más képet is megnézhetett volna, ha az internetkapcsolata gyorsabb lett volna.

Az tény, hogy vannak olyan repülő tárgyak, amelyekről fogalmunk nincs, micsodák, és az is tény, hogy vannak tudományos, hírszerzési és katonai szervezetek, amelyek ezeket a tárgyakat tanulmányozzák - idézi a férfit a Ladbible. McKinnonnak annyira a rögeszméje lett a téma, hogy azt se bánta volna, ha elkapják.

