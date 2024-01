„Morgan már nem dolgozott együtt Matthew-val" - mondta egy bennfentes, aki szerint nyomos oka volt a nőnek arra, hogy kizárja a színészt az életéből. Kiderült, hogy Matthew erőszakosan bánt vele.

„Szörnyű összeomlása volt, és a pillanat hevében nem tudott uralkodni az érzelmein. Félt, hogy elhagyják, a falhoz lökte Morgant majd az ágyra dobta. A férfi, akit a közeli ismerősök ismertek, és a férfi, akit a világ látott, két nagyon különböző ember volt" - állítja az informátor.

A forrás azt is állította, hogy Matthew volt menyasszonyával, Molly Hurwitz-cal is több alkalommal is csúnyán összeveszett. Az egyik ilyen eset során a színész egy dohányzóasztalt hajított neki volt szerelmének - írja a Mirror.

Az egész világot sokkolta a hír Matthew Perry tragikus halála. A boncolási jegyzőkönyvből kiderült, a Jóbarátok sztárja ketamint fogyasztott és annak "akut hatásába" halt bele.