A Kosok bármit véghezvihetnek, amit elterveztek erre a hétre, de a Bikákban is nagy a tenni akarás, semmi nem ronthatja el a kedvüket. A Szüzek napjait erő és energia jellemzi, a Skorpióknak pedig lehetőségük nyílik régi, dédelgetett álmaik megvalósítására. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Sok tennivalót testál rád a környezeted ebben az időszakban, akad majd köztük olyan, amivel eddig még nem találkoztál, ugyanakkor örülj mindennek, sok új tapasztalatra tehetsz szert. Ez pedig egyenesen jutalom! Lehetőséged nyílik olyan emberekkel találkozni, ismerkedni vagy épp együtt dolgozni, akik ötleteket adnak neked, ez pedig inspirálni fog arra, hogy más módon oldj meg bizonyos feladatokat. Bármit véghezviszel, amit erre a hétre terveztél – vagyis még többet! A hét első fele különösen alkalmas arra, hogy hivatalos vagy régóta húzódó ügyeidet elővedd, és akár le is zárd. A hét második felében viszont ne erőltess semmit. Hagyd, hogy a dolgok maguktól alakuljanak.

Bika Jól érzed magad a bőrödben, ez pedig remek hír! Semmi nem ronthatja el a kedvedet, nagy benned a tenni akarás, új dolgokat akarsz felfedezni és kipróbálni. Pozitív energiák sokasága segíti a hétkezdést, így a folytatás is bővelkedik majd látványos eredményekben. Ha az elmúlt hetekben nem volt túl sok sikerben részed, akkor ezen a héten mindenért kárpótolnak az égiek. Kikapcsolódni és lazítani most akár munka mellett is adódik mód, ebédszünetekben vagy esténként. Több időt szánsz a feladataid kidolgozására, ez pedig profibb végeredményhez vezet. Sokan meg lesznek elégedve veled és a munkáddal.

Ikrek A heti konstellációk arra sarkallnak, hogy figyelj oda különféle emberi kapcsolataidra, foglalkozz sokat a családoddal, barátaiddal, emellett pedig az üzleti, munkahelyi kötelékeket is formáld át, amennyire a lehetőségeid erre adottak. Márpedig adódik ilyesmire mód! Fontos, hogy az esetlegesen problémás kapcsolataidat járd körbe és rendezd, kezdeményezz beszélgetést, nyújts békejobbot. Így mindenki nyugalomra lel. Emellett törekedned kell a biztonságra, a stabilitásra, ne hadakozz senkivel, inkább alkalmazkodj, így elkerülheted az összetűzéseket. A harmónia lényeges szerepet játszik a mindennapjaidban, törekedj arra, hogy meg is őrizd ezt magad körül.

Rák Nincs okod az elégedetlenségre, sőt inkább örülj annak, amit kaptál mostanság. Az elmúlt időszakban – mindent egybevetve – jól alakultak a dolgaid. Munkád és magánéleted megfelelő irányba halad, ezekben a napokban sokat tudsz törődni az anyagi ügyekkel, és ha bármilyen kétség gyötör, netán megoldást keresel egy konkrét problémára, választ fogsz találni. Épp olyan választ, amire nagy szükséged van. Ha most ragadod meg a hirtelen kínálkozó lehetőségek valamelyikét, az garantáltan pozitív fordulatot hoz az életedbe, különösen a karriered vagy a saját vállalkozásod terén. Fontos válaszút elé érkezel, ne dugd a fejedet a homokba.

Oroszlán Érzékeny típus vagy, ám egyben tüzes is. Ezekben a napokban ez tovább fokozódik, minden impulzusra reagálsz, semmit nem hagysz szó nélkül, és bizony hajlamos leszel olyanba is beleütni az orrodat, amihez nincs közöd, vagy csak egyszerűen nem értesz. Csitítsd le az elmédet, és gyakran számolj tízig! Így elkerülhetsz vitákat és felesleges félreértéseket. Alaposan fontolj meg minden kimondott szót, mielőtt másokról vagy bármilyen élethelyzetről véleményt formálsz. Érthető, hogy az igazságtalanság gyorsan kihoz a sodrodból, még akkor is, ha nem téged érint közvetlenül, de nem avatkozhatsz bele mindenbe. Ha kérik a tanácsodat, állj készen mély és intenzív beszélgetésekre, egyébként vonulj vissza.

Szűz Erő és energia jellemzi az egész hetet, kicsattansz az erőtől, és bizony ezt nem csak te érzed, hanem a környezeted is felfigyel erre. Néhányan talán még irigykednek is rád, milyen elképesztő vehemenciával teszed a dolgodat, így, ha akad alkalmanként pár szabad perced, segíts másoknak, inspiráld és motiváld az embereket. Az égi konstellációk kedveznek neked, lelkesedésed és jókedved nagyra nő. Ne hagyd, hogy bárki megpróbáljon eltéríteni a céljaidtól. Ha valami nem sikerül elsőre, azt ne kudarcként éld meg, hanem keress másik utat a megvalósításhoz, mert másodjára már biztos eléred a kitűzött célt! Anyagiak terén légy óvatos szerdán és csütörtökön, ne költekezz jobban, mint azt a lehetőségeid megengedik!

Mérleg A múlt hétről maradt még benned bőven lelkesedés és kitartás. A hétvégén szépen feltöltötted az energiatartalékjaidat, így jelentős erőket mozgatsz meg legújabb célod elérése érdekében. Bátran kezdj bele a munkád és a karriered építésébe, a magánéleted összerendezésébe. Sok új ötlettel kápráztathatod el a környezetedet ezekben a napokban, ne hagyd veszni egyiket sem – legalább annyit tegyél, hogy egy füzetbe mindent feljegyzel, mert ha most nem is, hát majd a következő hetekben vagy hónapokban rendre megvalósítasz mindent. A legjobban akkor jársz, ha a végsőkig kihasználod a következő napokat, és a bennük rejlő lehetőségeket, ötleteidet, terveidet pedig sorban megvalósítod.

Skorpió A te jegyedre inspiráló hatással lesznek az aktuális égi konstellációk. Elsősorban azzal összefüggésben veszed majd ezt észre, hogy sokkal több erőt és kreativitást viszel a munkádba, az otthoni feladataidba, mint máskor. Régi, dédelgetett terveid megvalósításának jött el az ideje, és most egyetlen percig sem fogsz vacillálni. Gyors döntéseket hozol, sok látványos alkotás kerül ki a kezeid közül – és teljesen mindegy, hogy ez csak irodai téren vagy valamilyen alkotófolyamatban jelenik-e meg. Ha saját vállalkozásba szeretnél kezdeni, netán munkát keresel, költöznél, akkor tudd, hogy minden kezdeményezésedre gyorsan érkezik valahonnan pozitív válasz, egy jó ötlet, egy javaslat.

Nyilas Még a múlt hétről maradt benned némi kis feszültség a munkáddal, egy hivatalos üggyel vagy tanulmányokkal összefüggésben, így a hét első felében ez jobban leköti a gondolataidat és az idődet, mint a mindennapi rutin tennivalók. Ennek az állapotnak azonban kedden délután véget kell vetned, és muszáj lesz az új tennivalókra koncentrálni, nehogy valaki a szemedre vesse a figyelmetlenségedet. Ne futamodj meg semmilyen komolyabb kihívás elől, emellett bátran vállalj fel olyan feladatokat, amelyekben eddig még nem szereztél tapasztalatot. Egyszer el kell kezdeni, igaz? Vágj bele az ismeretlenbe, és tanulj új dolgokat, ez szerdán és csütörtökön többször is megadatik neked.

Bak Nyugodt, harmonikus napok követik egymást, nincs okod az aggodalomra, hisz lelkivilágod, egészséged – mindent egybevetve – rendben van. Hab a tortán, hogy még egy-két okos gondolattal is megleped a környezetedet. Mostanában többször tapasztaltad, hogy formabontó javaslataid nem találtak meghallgatásra, sőt rendre visszautasításokban volt részed. Ám tudjuk, minden kocka fordul egyszer, a tiéd jó eséllyel épp most! Beszélj, mondd el a véleményedet, ne fogd vissza magadat, legyél bátor – és akár színpadias is! Rátalálsz azokra az emberekre, akik oda fognak figyelni rád, fel akarják majd használni az ötleteidet. A sok munka mellett a magánéletedet se hanyagold el!

Vízöntő Minden Vízöntő számára igen lendületesen, dinamikusan indul ez a hét, kifejezetten tartalmas, sok munkával zsúfolt, de összességében meglepően sikeres napok állnak előtted. Figyelj oda a lehetőségeidre, mert akad belőlük bőven. Bármibe is vágd a fejszédet most, azt könnyen sikerre viheted, sőt támogatókat is találsz a terveid megvalósításához, ha ilyesmire szükséged lenne. Arra viszont ügyelj, hogy energiáidat ne forgácsold szét, és ne bonyolódj bele konfliktusokba. Egyszerre csak egy dolgot végezz, de azt csináld tökéletesen, hibátlanul, profi módon. Élvezd az életet, a családodat, a barátaidat, ismerkedj, szerezz új barátokat, de most akár a szerelem is beköszönhet az életedbe.