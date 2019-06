Az Oroszlánok fittek és energikusak lesznek, tele lendülettel – ez kell a sikerhez. A Mérlegek emelkedett hangulatban lesznek, a Nyilasok pedig bátran éljék meg azt, ami régóta hiányzott az életükből. A Bakok bármilyen körülmények között meglelik az örömforrást. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Megérkezett a pünkösdi hosszú hétvége, ám lehet, hogy már szombaton menekülni akarsz családod szorító szeretete elől? Meglehet, hisz érezhetően nagyon sok elvárást támaszthatnak veled szemben, és most egyáltalán nem akarsz ezeknek megfelelni. Sok tennivalót aggasztanak rád, és ha nem vagy elég szemfüles és nem mondasz időben nemet ezekre, elkedvetlenedhetsz. Felelősségteljes és megbízható személy vagy, de nem málhás szamár! Tisztázd mindenkivel, hogy neked is jár a pihenés, a szórakozás, és ennek megfelelően cselekedj egész hétvégén. Anyagi téren a füledbe jut egy vissza nem térő lehetőség, adj teret ennek is!

Bika A szombat reggeled kissé nyűgösen indulhat, ám ez szerencsére csakis a hátad mögött lévő munkanapok leterheltségének következménye. Semmi gond, kényeztesd magad finom reggelivel, egy kiadós fürdővel, aztán tettekre fel – legyen cél a jelenlegi legnagyobb álmod megvalósítása! Ne hagyd, hogy a rosszkedv átmenetileg eluralkodjon rajtad! Győzd le, aztán ennek környezeted is örülni fog. Kapd össze magadat, felejtsd el a negatív gondolatokat! Tartsd szem előtt, hogy egy hosszú hétvége áll előtted, sok öröm lehetőségével. Számos problémát magad mögött tudhatsz, ami mindenképp jó alaphangulatot ad.

Ikrek Szombaton kedved támadhat egy nagybevásárláshoz, esetleg egy régi baráttal történő találkozáshoz. A lényeg, hogy mindenképpen mozgalmasan töltsd a hosszú hétvége első napját. A zenés, táncos helyeket keresd fel este, hisz a közelmúltban kevésbé volt kedved, illetve időd elmenni otthonról, hogy szórakozhass. Ennek a hétvégének a szombat estéje lehet az, amikor senki nem tud visszatartani egy kis féktelenségtől, a feszültség levezetésétől. Ne azt nézd, kivel és hová mész, hanem azt, hogy mindez házon kívül történjen, a komfortzóna határain túl. A teljes kikapcsolódás és a remek szórakozás lebegjen a szemed előtt.

Rák Szombat reggel lustálkodni támadhat kedved – hát rajta! A te időd, a te életed, a te döntésed és a te hosszú hétvégéd első napja. Ha kicsit tovább maradnál ágyban, netán délig járkálnál pizsamában... tedd meg! A saját időddel kedved szerint bánhatsz, hát adj teret a vágynak, ami az időhúzáshoz kapcsolódik. Ezen a hétvégén bármilyen luxust megengedhetsz magadnak, akár egy örömteli bevásárlással folytathatod a napot. Persze közben jusson eszedbe, hogy három napot kár elpazarolni láblógatásra. Szervezz programot szombat estére és a további két napra. Vasárnap vagy hétfőn kiváló alkalom adódik egy békülő beszélgetésre.

Oroszlán Fitt és energikus vagy, csupa lendület, és ha tükörbe nézel, tetszeni fog, amit viszontlátsz. Kellhet ennél több egy hosszú hétvégére? Ez épp elég a sikerhez! Fogadd el önmagadat tökéletesnek, szépnek, így pedig mások is épp így fognak rólad vélekedni. Tudatosítsd magadban, milyen jól nézel ki, mosolyogj, örülj, hisz süt a nap, és minden adott ahhoz, hogy jól alakuljanak a terveid. Nem csoda az sem, hogy már szombat délelőtt az esti kiruccanás és a vasárnapi programok járnak a fejedben. Ha már elkötelezted magadat egy kapcsolatban, akkor is el tudod kápráztatni a kedvesedet, ha nincs, akkor egy idegennek akadhat meg rajtad a szeme.

Szűz Nagyon várod a szombati napot, hisz pihenhetsz, kikapcsolódhatsz, emberekkel találkozhatsz. A szombat délelőtti jövés-menést követően találj békére az otthonban vagy ott, ahol épp jól érzed magadat. Mehetsz egy barátodhoz, rokonhoz, és ösztönösen igényelni fogod, hogy harmónia vegyen körül. Persze, ha jönne egy telefon, jó eséllyel ugranál és belevetnéd magadat bármilyen buliba, emellett azért a másik oldalon ott van annak a lehetősége, hogy inkább bevackolod magadat egy puha takaró alá, és csak úgy megnéznél egy filmet. Melyiket választod? Gyakorlatilag teljesen mindegy, örömteli lesz a hosszú hétvége.

Mérleg Szombaton egész nap emelkedett hangulatban leszel, bátran és sokat fantáziálsz, álmokat szövögetsz, és valójában egy konkrét cél lebeg a szemed előtt. Jó hír, hogy az ügy kivitelezhető – sikerrel! Azaz tedd meg a szükséges lépéseket! Ne hagyd, hogy bárki visszatartson, ugyanis még támogatót is találsz a cél eléréséhez, aki pozitív energiát ad ahhoz, hogy akár az egész hosszú hétvégédet ennek az ügynek szenteld. Az is mindegy, hogy ez építő jellegű, vagy csak a saját szórakozásod és örömöd a cél, a lényeg, hogy számodra lényeges dologról van szó. Vasárnap legyen a családé, a számodra fontos embereké, hétfőre pedig kovácsolj újabb terveket!

Skorpió Szombat reggel nagy benned a tenni vágyás, így egy pillanatig sem a lustálkodás körül járnak a gondolataid, sokkal inkább nekiindulnál a városnak vagy az országnak. Rengeteg pozitív gondolat halmozódott össze a fejedben, így értelemszerű, hogy megvalósítanál végre pár tervet – egyedül vagy barátokkal, otthon vagy épp házon kívül. Ez a hétvége remek körülményeket biztosít a sikerekhez, a Hold támogat az alkotásban, a Vénusz pedig abban, hogy mindent aprólékosan, szépen, akár művészi módon csinálj. Szombaton inkább kerüld el a zsúfolt helyeket, a tömeget. Amennyiben ezen a hétvégén meghívnak egy kulturális eseményre, mondj igent, ugyanis jó eséllyel pótolhatatlan élményben lesz részed!

Nyilas Ezen a hosszú hétvégén éld meg azt, ami régóta hiányzott az életedből. Remek ötlet, ha olyan programot keresel magadnak, ahol sok csend, béke, esetleg víz vesz körül. Ha úgy tartja kedved, hát mutasd meg, hogy szereted a földi élvezeteket is, a finom ételeket, italokat, különleges ízeket, és a kulturális programoknak is érdemes helyet adni. Vegyél részt aktívan a különféle eseményeken, próbálj ki olyan dolgokat, amiket még sosem. Kényeztesd magadat, a testedet, ebbe belefér a napozás, egy vadvízi túra, finom ételek és minden, ami egy ember jókedvét biztosíthatja. Ha valaki szívesen elkísérne, ne utasítsd vissza a társaságát, neked is jólesik, ha nem leszel egyedül.

Bak Ezen a hosszúra nyúló, örömmel teli hétvégén neked szinte teljesen mindegy lesz, mi történik veled és körülötted, ugyanis bármilyen körülmények között megleled az örömforrást magadnak. Mindenhez és mindenkihez képes leszel alkalmazkodni, emellett akkor is jól fogod magadat érezni, ha másoknak nem ez a céljuk. Semmi nem tudja kedvedet szegni, sőt, ha kell, az otthoni munkákat is szívesen elvégzed, akár másoknak is besegítesz. Azért persze a lehetőség ott van, hogy házon kívül töltsd az időt. Ha nagyobb bevásárlást tervezel, az égiek az utadba sodorják a kedvező lehetőségeket, leértékeléseket. Bátran próbálj ki új termékeket.

Vízöntő Előnyben az egészség és a fittség, no és a társaság! Módosíts ezen a hosszú hétvégén pár dolgot, így az átlagos napok új lendületet kapnak. Egyél több zöldséget, fogyassz kevesebb szénhidrátot. Amennyiben vannak lelki és/vagy testi problémáid, vagy rendszeresen fáradtság gyötör, sürgősen orvosold! Válts életmódot, ám ne vonj meg magadtól minden örömöt. Lassú léptekkel könnyebben eléred a célodat, bár ezt jól kell meghatároznod. Ha nyomja a lelkedet valami, kezdeményezz beszélgetést, nyújts békepipát, sokan várják már ezt a lépést tőled. Formálj magadon és a gondolkodásodon, hogy jobb legyen a közérzeted.