A hét első fele nagyon zsúfolt lesz, folyamatosan mozgásban kell lenned, nem lazsálhatsz. Figyelned kell arra, hogy semmit ne vegyél félvállról! Az információkat fogadd be, ne legyints semmire! Légy befogadó! Hegyezd a füleidet, megéri több energiát fektetni a feladataidba! Legyél alaposabb, ez gyorsan megtérül. Talán nem ezen a héten, de a következő kettőben gyorsan visszakapod azt, amit most feláldozol a cél érdekében. Ismerkedj idegenekkel, kutass fel új üzleti lehetőségeket, és ha netán váratlan munkaajánlatot kapsz, vagy lehetőséged nyílik egy utazásra, élj vele! Péntektől lassulj le, légy tudatosabb, és bátran mondd ki, ha valami nem tetszik!

A hét első fele nagyon zsúfolt lesz, folyamatosan mozgásban kell lenned, nem lazsálhatsz. Figyelned kell arra, hogy semmit ne vegyél félvállról! Az információkat fogadd be, ne legyints semmire! Légy befogadó! Hegyezd a füleidet, megéri több energiát fektetni a feladataidba! Legyél alaposabb, ez gyorsan megtérül. Talán nem ezen a héten, de a következő kettőben gyorsan visszakapod azt, amit most feláldozol a cél érdekében. Ismerkedj idegenekkel, kutass fel új üzleti lehetőségeket, és ha netán váratlan munkaajánlatot kapsz, vagy lehetőséged nyílik egy utazásra, élj vele! Péntektől lassulj le, légy tudatosabb, és bátran mondd ki, ha valami nem tetszik!

Rák

A kommunikációd jelentősen javul ezekben a napokban, gyorsan és könnyen megtalálod a közös hangot mindenkivel – legyen szó munkáról, tanulásról vagy épp magánügyekről. Feladataiddal ügyesen boldogulsz, másoknak is örömmel besegítesz, új munkametódust dolgozol ki, emellett pedig elképesztő ütemben pipálod ki aktuális teendőidet, így végül a sikerek is megérkeznek. Most még ahhoz is lehet bátorságod, hogy olyasmit vállalj fel, amit eddig nem mertél. Ismeretlen területen teszed próbára magadat, megtanulod, mit és hogyan kell csinálni, ennek megfelelően végül célba érsz. Energiatartalékaiddal messzire juthatsz, így nem csoda, ha valaki felfigyel rád, és valamilyen érdekes ajánlattal keres meg.