Rengeteg remekbe szabott ötlet gyűlt össze a fejedben – igaz? Ne feledd most se, érdemes egy dologra koncentrálni, és abba miden időt, energiát és elszántságot beleölni. Egyetlen célkitűzésed legyen, és ennek mentén haladj előre. Ha a környezeted is látja elszántságodat, sokan sietnek segítségedre jó ötletekkel, iránymutatásokkal. Szelektálj okosan! Sorold előre azt, ami garantált hasznot hoz, anyagilag és erkölcsileg egyaránt.

Kockázatosnak tűnő, ugyanakkor nagyon izgalmas és vonzó befektetési lehetőség tárul fel előtted. Lázba jössz, ám a döntésed előtt alaposan járd körbe a témát. Csak olyan emberrel fogj közös vállalkozásba, akit ismersz. Emellett fontos azt mérlegelned, hogy mi a cél, és milyen áldozatot kíván tőled az új feladat – főleg idő tekintetében. Tudd, hogy bizonyos lehetőségek csak egyszer tűnnek fel az életben – és ez talán épp most van. Kérj segítséget tapasztaltabbaktól és merj kockázatot vállalni.

Július nem kedvez a kapkodásnak, sokkal inkább a lassú lépteknek, az alapos tervezésnek. Ha döntéshelyzetbe kerülsz, merd kikérni pénzügyi szakember iránymutatását. Kiadások esetén elemezd a lehetőségeidet, és hosszú távon tervezz előre. Talán látszólag sürget az idő, de a kapkodás veszteséget hozhat. Merj nemet mondani a kockázatos szerződésekre, adás-vételre, kölcsönre. Ne dőlj be a mézesmadzagoknak – nagy a bukás lehetősége. 21-e után mindent tisztán fogsz látni.

Július anyagiak terén biztosan mozgalmas lesz, ám megeshet, hogy szélsőséges helyzeteket is meg kell oldanod. Ami váratlanul adódik, arra spontán megoldást keress! Okos döntéseket vár tőled az élet, ám mindenre lesz egy remek ötleted. Bizonytalanság esetén merj külső segítséget kérni. Sok kockázatot rejtenek az ingatlanügyek, adás-vétel esetén győződj meg a hitelességről, pontosságról, érdeklődj, nehogy olyasmire bólints rá, amit megbánhatsz.

Lépd át azon határvonalakat, amelyeket te magad emeltél. Tény, hogy jobb a biztos kevés, mint a bizonytalanság, ám vannak álmaid, amiket érdemes lenne leporolni, majd megvalósítani. Legyen merszed nagy lépést tenni, kockázatot vállalni, járjon az akár állásváltoztatással, költözéssel, külföldi munkahelykereséssel. Legyen elég a középszerűségből! Légy formabontó, így pedig az anyagi javak is gyarapodásnak indulnak.

Olyan emberekkel hoz össze a sors, akik remek ötletekkel rukkolnak elő, meghallgatják a te eszméidet is, tőlük sok okos dolgot elleshetsz, tapasztalatot szerezhetsz, iránymutatást kaphatsz. Merj kérdezni, érdeklődni, a kíváncsiság nem szégyen! Az együttműködés mindenki hasznára lesz – erre hamar fény derül. Élj azzal, ami megadatik júliusban. A Jupiter segíti a jó anyagi döntések meghozatalát, a Merkúr pedig a kommunikációt könnyíti meg számodra.

Halak

Adj teret az új impulzusoknak, lesz belőlük bőven. Tárd fel azokat a kapukat, amelyeket te magad csuktál be régebben. A te érdeked az, hogy átgondold, mely ötleted életszerű még a jelen pillanatban. Ezzel összefüggésben új munka, vállalkozás, külföldi út vagy akár egy költözés is terítékre kerülhet, és a végeredmény minden reményedet felülmúlhatja. Számos érdekes és izgalmas esemény történik veled és körülötted, a pénzügyek is jó eredményekkel teli lehetőségeket rejtenek.

Így segít a Hold:

Pénzforrások felkutatása, kiaknázása növő hold idején: július 3–16. között.

Pénzspórolás, kiadásokkal összefüggő önmegtartóztatás fogyó hold idején: július 2-ig, majd 17–31. között.