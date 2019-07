A Rákok számára sikeres napok követik majd egymást, elismerésekre számíthatnak, de a Nyilasok életében is szerencsés, pozitív változások indulnak el, a Vízöntőknek pedig egy nem várt fordulat kedvező pénzügyi lehetőséget kínál. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Jól érzed magadat a bőrödben? Hát persze, hogy igen a válasz! És a hétvégén feltöltődtél energiával, van kedved dolgozni, tüsténkedni, sőt akár világot hódítani is. Senki és semmi nem ronthatja el az emelkedett hangulatot. Lendületesen indul a hét, és ez tovább fokozódik szerdától. Bár munka vagy akár tanulás terén fokozott tempóra lesz szükség, mégis bármikor és bárkitől kérhetsz segítséget, mert mindig lesz valaki, aki szívesen mutat irányt neked. Most célszerű lenne csapatban dolgoznod, jelentősebb sikereket érhetnél el, és az együtt elért siker még édesebb, hisz van kivel megosztani a munka gyümölcsét.

Bika Az előtted álló napokban kiemelten fontossá válik, hogy aktivizáld magadat olyan életterületeken, amikben a közelmúltban nem tettél le semmilyen látványos eredményt az asztalra. Munkád terén helyezd a kreativitásra a hangsúlyt, családi életedben pedig vedd számba a függő ügyeket, és kezdd el azokat sorban elrendezni! Azon emberi kapcsolat különös figyelmet igényel, amelyben régóta nagy a feszültség – most könnyen a helyére tudod billenteni a mérleg nyelvét. Kezdeményezz beszélgetéseket, mondd el, ha bánt valami, csak így kaphatsz válaszokat az aktuális kérdéseidre.

Ikrek Ikrek jeggyel azért nem jellemző, hogy mindig racionális döntést hozz. Ehhez képest a most következő napokban tisztán látod a lehetőségeidet, nem esel túlzásokba, végül pedig a siker sem kerül el. Óriási kitartásodnak és szorgalmadnak köszönhetően dicséreteket zsebelsz be, ennek hatására befuthat hozzád egy érdekes ajánlat, és további lehetőségek nyílnak meg előtted. Új megbízásra, üzletkötésekre, érdekes emberi kapcsolatokra van kilátás, egyszerűen csak legyél jelen a saját életedben. Vegyél egy sorsjegyet, mert Fortuna még így is kedvezhet neked. A hétvége közeledtével felszabadulsz minden teher alól, egyenesen ragyogsz.

Rák Sikeres napok követik egymást, örülj mindennek, ami megadatik. Számos lehetőség adódik – munka, tanulás, magánélet terén egyaránt. Olyan kapuk tárulnak ki, amiken eddig hiába dörömböltél. A bolygók együttes támogatásának köszönhetően meglepő sikerekre, szerencsés helyzetekre és elismerésekre számíthatsz, különösen szakmai téren nyújthatsz kiemelkedő teljesítményt. Amit most a fejedbe veszel, azt akadályok nélkül megvalósítod. Hab a tortán, hogy kérés nélkül is kapsz segítséget, mert sokan látnak fantáziát a támogatásodban. Nem szükséges jelentős energiát befektetned teendőidbe, épp elegendő lesz az, ha szívvel és lélekkel teszed a dolgodat.

Oroszlán Ezek a napok leginkább a szellemi kihívásoknak kedveznek – ez pedig neked igazán jó hír. Megcsillogtathatod rejtett tudásodat, bevetheted praktikáidat a céljaid érdekében. Végre letehetsz valami olyan dolgot az asztalra, amire eddig nem volt lehetőséged. Egyszerűen nem volt alkalmas körülmény, vagy senki nem figyelt rád? Most sokan figyelik a lépteidet, és elismerésükről fognak biztosítani. Neked kapóra jön, hogy nyár van, sokan mennek szabadságra, és valaki feladatát neked kell elvégezned. Ne futamodj meg a kihívások elől! Mutasd meg, hogy rád bizony lehet számítani a nehéz napokban és a leterhelő feladatok során is. Ha tanulmányokat folytatsz, netán most kezdenél bele valamibe, akkor új erőre kapsz, és könnyedén szívod magadba az ismereteket.

Szűz A Vénusz jó batárod lesz ezen a héten, ugyanis erőteljesen kiegyensúlyozza lelki világod szépségét, teret ad a gondolataid szabad áramlásának, ugyanakkor cselekvésre sarkall, nem hagy neked teljes nyugtot. Olyan napok követik egymást, amikor a legfurább szituációkban is meglátod a számodra kedvező lehetőséget, és ott aknázol ki forrásokat, ahol mások észre sem veszik. A legbonyolultabb ügyeidet meglepően könnyen és gyorsan rendezed. Ha anyagi problémák nehezítik jelenleg az életedet, akkor egyetlenegy komoly feladatod van: hagyd bátran magad mögött azt, ami már csak elvett tőled, és semmit nem adott neked. Ha stabil egzisztenciád van, még inkább megerősítheted azt, de ez ne adjon okot a költekezésre.

Mérleg Nyár van, süt a nap... Tele kellene lenned önbizalommal, emelkedett hangulatú napokkal, jókedvvel... és mégis, mintha valami hiányozna? Úgy tűnik, igen! Néha nyűgös vagy és elégedetlen? Nos, hétfőn és talán még kedden is lehet ilyen a hangulatod, de szerdára a Jupiter elkezdi tovaűzni ezeket a kellemetlen hatásokat. Végül fordul a kocka, és a karrier és a pénzügyek terén kerülsz jelentős válaszút elé. Nagyot léphetsz előre, mert ez a hét kifejezetten kedvező időszak üzleti tárgyalások lebonyolítására, megállapodásokra, fontos döntések meghozatalára. Ha vállalkozáson, költözésen, beruházáson töröd a fejedet – hát tedd meg a szükséges lépéseket! Akkor egy percet se várakozz tovább tétlenül!

Skorpió Nem számítasz arra, hogy jelentős változások essenek meg ezen a héten? Pedig meg fog történni! Életed számos területén érkezik el valamilyen fordulópont – van, ahol kisebb, akad, ahol viszont kifejezetten jelentős döntéseket kell hoznod. A magánéletedben és munka vagy tanulás terén elengedhetetlen néhány őszinte beszélgetés! Fontos tudatnod a közvetlen környezeteddel, feletteseiddel, szeretteiddel, hogy bizonyos dolgokról, ügyekről vagy épp eseményekről merőben eltérő a véleményed az övéktől. Ahhoz, hogy ezeket a véleménykülönbségeket tisztázhasd, elsősorban türelemre és toleranciára lesz szükséged. Ha homokba dugod a fejedet, az nem vezet sehová.

Nyilas Figyelj magadra és a környezetedre! A különféle reakciók és megnyilvánulások sokat elárulnak arról, ki és hogyan viszonyul hozzád. Semmilyen segélykiáltásra ne legyints. Válaszold meg a teljesen hétköznapinak tűnő kérdéseket. Észre fogod venni, hogy ezen a héten sokan fordulnak hozzád segítségért, iránymutatásért, hiszen bíznak benned, és valamiféle megmentőnek látnak. Ezen a héten fókuszba kerül a kommunikáció, ezért is lényeges, hogy miként formálod meg a válaszokat, hogyan rakod egymás után a kemény szavakat, vagy milyen irányba terelsz egy beszélgetést. Munkahelyeden, otthon, sőt baráti körben is szerencsés, pozitív változások indulnak el, és ezek hosszú távon kamatoznak számodra.

Bak Kissé szétszórttá válhatsz a hét első felében, így pedig hajlamos leszel a gyorsaságot előtérbe helyezni a minőséggel szemben. Mielőtt ebbe a hibába esel, mérlegelj! Ha vétesz egy-két bakit, az még nem baj, de a kapkodás és a figyelmetlenség egész sorozatot indíthat el. Lassan járj, tovább érsz! Végezz el kevesebb feladatot, de abban ne legyen kifogásolnivaló! Ne nyújtózkodj tovább annál, mint ameddig a takaród ér! Persze meglehet, hogy amikor orra buksz, rájössz, hol tértél le a helyes útról – és végül ez is segíthet önmagad megértésében. Anyagiak terén átmenetileg meginoghat a biztonságos talaj a lábad alatt, és olyan dolgokra költhetsz, amikre nincs szükséged. Csak óvatosan!

Vízöntő Ez a hét kissé nyögvenyelősen indul, legszívesebben már a péntekhez lapoznál a naptárban... Ám, te is tudod, ez nem így működik! Ne siess előre, mert épp ebben a kissé lelassult állapotban láthatsz vagy hallhatsz meg valamit, ami nagyon fontos lehet a mindennapjaid során. Egy nem várt fordulat kedvező pénzügyi lehetőséget kínál számodra, emellett pedig a baráti kapcsolatok valamelyike is jelentős szerephez juthat. Érdemes ápolni az emberi kötelékeket, felfrissíteni azt, ami kissé ellaposodott, hisz neked is szükséged van tanácsadókra, bizalmasokra. Meglepetésként érhet, hogy valakivel elmélyülhet a kapcsolatod, és meglepő információk cserélnek majd gazdát. Ötleteidet, kezdeményezéseidet inkább lassan, de biztosan vidd sikerre – ha kell, kérj segítséget.