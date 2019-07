Az Ikreknek minden körülmény adott lesz, hogy szakmai téren jelentős sikert érjenek el, de az Oroszlánoknak sem lesz okuk panaszra: lendületben lesznek, minden kitűzött feladatot hibátlanul és időben elvégeznek. A Skorpiók számára is mozgalmassággal teli hetet ígérnek az égiek. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos

Úgy érzed, kissé lassan, vagy épp akadozva haladnak a dolgaid? Nos, egy Kosnak ez biztosan rossz hír lehet. Alapvetően a fogyó hold gátol, mert nem segíti a feltöltődést. Könnyebben alakulnak ki környezeteddel vitáid, vagy egyszerűen csak elveszted a fonalat bizonyos témákban. Lelkivilágod érzékeny lesz, mindenre gyorsan reagálsz, és olyasmit is magadra vehetsz, ami nem is neked vagy rólad szól. Még az építő és szépítő kritikát is kétkedve fogadod. Ez a feszültség csütörtökre jelentősen csökken, a legtöbb, amit tehetsz, hogy kitartasz, és megpróbálod megőrizni a nyugalmadat mindvégig. Ezekben a napokban ne kezdj semmi újba, inkább pihenj.