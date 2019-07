A Kosok megfelelő emberektől kapnak tanácsot, amelyek komolyan a hasznukra lesznek, a Rákoknak pedig ebben a hónapban könnyed út vezet a sikerhez. Az Oroszlánok jobban teszik, ha hosszú távra terveznek, a Szüzeknek pedig a Merkúr és a Jupiter ad erős hátszelet a jó döntésekhez. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Szerencsésnek érezheted magadat, mert nagyon okos és tapasztalt emberekkel hoz össze a sors. Egyikük sem fog fukarkodni a jó ötletekkel. A tőlük kapott instrukciók jelentős része komoly hasznodra lesz akár egy munkahelyváltás vagy vállalkozás alapítása során. Olyan körülmények adódnak, amelyek csak ritkán. Mindent tisztán fogsz látni, és akár egy kiváló és hosszú távú pénzügyi együttműködésre is rábólinthatsz. Adj el, vegyél, fektess be, tőzsdézz – bármi szóba jöhet, amivel kapcsolatban mersz kellő kockázatot vállalni. A pozitív eredmény garantált. Így segít a Hold: Pénzforrások felkutatása, kiaknázása növő hold idején: augusztus 1–15. között és 31-én.

Pénzspórolás, kiadásokkal összefüggő önmegtartóztatás fogyó hold idején: augusztus 16–30. között.

