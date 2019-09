Hétvégi horoszkóp (szeptember 7-8.)

A Szüzek érdekes hétvége elé néznek, unatkozni biztosan nem fognak! A nyilasok pedig felüdítő két nap előtt állnak. A vízöntők számára az a hétvége az összes eseményével, lehetőségével, különlegességével válik izgalmassá. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Már napok óta befészkelte magát valami extrém téma a fejedbe? Egy különös érzés ölel körbe? Van valami a levegőben, talán izzik is? Jól érzed, a változás szele megérint, új energiák érkeznek, s biztosan tudod, hogy néhány dologról le kellene mondanod azért, hogy jóval előrébb léphess. Mostanában alaposan megcsapoltad energiakészleteidet, így nincs túl sok lehetőséged arra, hogy tovább halogasd életed különféle területeinek átformálását. Ez a hétvége erre kiváló lehetőséget biztosít, hisz növő hold van, így könnyebben is döntesz arról, milyen új dolgokat kellene csinálnod.

Bika Ezen a két napon mutasd meg ez erős, ugyanakkor ne az akaratos oldaladat! Légy maga a megtestesült önbizalom, a nyugalom, ám, ha szükséges, akkor akár békebíróvá is válhatsz más emberek vitáiban, mert mindenhol jól tudsz teljesíteni. Merészen, de ne szemtelenül szólj bele abba, ha mások egymásnak esnek. Nem kell elviselned a feszültséget! Meglepő stílusban és nagy toleranciával tudod lenyugtatni az embereket, amiért végül hálásak lesznek neked. Bátran hozz döntéseket, ne kételkedj képességeidben! Ha kell, kérd ki egy bizalmasod véleményét, ide elsősorban saját belső hangodra hallgass.

Ikrek A pénteki nap elégedettségre ad okot, így a hétvége hangulatát ez előre meghatározza. Bár megtörténhet, hogy valaki felbosszant vagy egy feladatnak nem érsz a végére, ám semmi ne vegye kedvedet a hétvégétől, valamint a barátokkal szervezett programoktól. Szombaton reggel fáradtan ébredhetsz, s eleinte nem lesz emelkedett a kedélyállapotod, s talán azt érzed, jobb lenne otthon maradni... Dönts belátásod szerint, ám légy tisztában azzal, hogy ha társaságba mész, akkor sok mosollyal fogsz találkozni, ami minden problémát feledtet veled. Saját érdekedben kerüld el a vitákat.

Rák Ez a hétvége – mindent egybevetve - nyugalmasnak, csendesnek ígérkezik. Ám, ha te magad inkább zsivajra vágysz, akkor vágj bele egy nagy kalandba, kedved szerint. Ugyanakkor tudd, hogy az égiek inkább az elcsendesülést javasolják neked, így eltűnődhetsz dolgokon, tervezgetheted a közeli és távoli jövőt. Épp itt az ideje, hogy átgondolj néhány fontos, és régóta húzódó ügyet, amiket jó ideje halogattál, mert úgy vélted, ha nem foglalkozol velük, akkor tulajdonképpen nem is léteznek. Keress meg régi barátokat, határozd el, milyen rossz szokásról mondasz le, és tervezd meg a szeptemberi hónap hátralévő részét.

Oroszlán Talán kissé csendesen indul a hétvége, a szombat reggel egy átlagos hétköznaphoz hasonló. Felkelsz, pakolgatsz, előkészíted az aktuális tennivalókat, aztán a dolgok mennek a maguk útján. Ám a mondás szerint: Ember tervez, Isten végez... számodra pedig adódik egy izgalmas helyzet, ami kibillent a nagy semmittevésből. Bármi legyen is az, bólints gyorsan, mert a jó hangulat garantált, és szükséged van tartalmas kikapcsolódásra. Szeretteid melletted állnak, beszélgess bizalmasaiddal, szombat este pedig vedd célba az ismeretlent, próbálj ki egy új helyet.

Szűz Érdekes hétvége lesz a mostani, unatkozni biztosan nem fogsz! Bár akadhat némi bonyodalom, mert a hangulatod ingadozni fog, ez pedig a különféle történések végkimenetelére jelentős hatással lesz. Jó lenne, ha megpróbálnál vidám lenni és többet mosolyogni. A szombat délelőttöd csendes lesz, megtalálod azt a programot, ami kedvedre való. Később, a délután folyamán szívügyekkel összefüggésben adódhat bonyodalom, vagy akár némi izgalom. A szélsőségesség garantált, így kiszámíthatatlan a végeredmény. Rajtad múlik, mit hozol ki az adott helyzetből. A vasárnapot töltsd nyugalomban.

Mérleg Lásd be, komoly elmaradásaid vannak különféle magánjellegű ügyekkel összefüggésben. Sok apró dolgot halogattál a közelmúltban, hát ideje, hogy véget vess a struccpolitikának! Könnyebb választás lenne okos és gyors döntésekkel meghatározni, mit akarsz elérni, kire van szükséged, mely barát az, akivel hosszú távon tervezel. Igyekezz alkut kötni önmagaddal, s a teljes lazítás és kikapcsolódás mellett iktasd be azokat a családi és baráti ügyeket, amik valóban lényegesek. Emellett bőven belefér életedbe a szombat esti buli és a vasárnapi piknik is.

Skorpió Egész héten szaladtál a függő ügyek miatt? Alig bírtad utolérni magadat? Ugyanakkor végére akartál járni az aktuális tennivalóknak? Ez teljesen rendben van, hisz nem szeretted volna a hétfői napot elmaradásokkal kezdeni. Helyesen cselekedtél, így tetteid pozitív eredményeivel fogsz találkozni a hétvégén. Nem kell ezt a két napot valamilyen feladat miatt beáldoznod. Már nagyon vártad, hogy kikapcsolódhass, ráadásul érdekes terveid vannak. Bár azért akadnak apróbb tennivalók családi téren, vagy épp az otthonodban, de semmi nem lesz olyan volumenű, ami az eredeti terveid megvalósításától eltéríthetne. Foglalkozz sokat önmagaddal!

Nyilas Felüdítő lesz ez a hétvége, ha eddig esetleg nem tetted, most sem késő remek programokat szervezni! Semmiről nem vagy el- illetve lekésve, s ha te magad nem is keresed azt, hová is menj, kikkel találkozz, majd jönnek a barátok, vagy épp a szűk család, hogy felkínáljanak neked remek alternatívát az idő eltöltéséhez. Könnyű helyzetben vagy, ugyanis csak ki kell választanod, mit szeretnél, a többiek pedig minden tennivalót elrendeznek. Elvágyódsz otthonról? Mindegy hová, csak ne otthon, a négy fala között kelljen ücsörögnöd? Nem is kell, az időjárás kedvedre van, hát menj, fedezd fel a világ egy szeletét.

Bak Bármilyen legyen az időjárás, ne hagyd, hogy a külső körülmények visszafogjanak bármiben. Győzz le minden akadályt, és ne kifogásokat keress, hanem tedd azt, amit erre a hétvégére elterveztél. Pontosan azokat a programokat és szórakozási lehetőségeket célozd meg, amik örömteli hangulatba hoznak, vidámsággal töltenek fel, s teret nyitnak barátokkal való találkozáshoz, vagy épp idegen emberek és kultúrák megismeréséhez. Emelkedett a hangulatod, energiaszinted magas, és másokat is mosolyra fakasztasz. Szerezd meg magadnak mindazt, amiről úgy gondolod, szükséged van az örömtelibb mindennapokhoz.

Vízöntő Ez a hétvége az összes eseményével, lehetőségével, különlegességével válik izgalmassá. Folyamatosan mozgásban leszel, emberekkel találkozol, ismerkedsz, eszmét cserélsz, sőt, talán még egy üzleti ügy magocskája is kicsírázhat. Ha most jönnek elő bonyolult témák, akkor azoknak épp most van itt az idejük. Ha te és a másik fél nem hagyjátok elveszni a dolgot, akkor lerakhatjátok valami fontosnak az alapövét. Amennyiben inkább az otthonod kényelmét választod, akkor takarítás és szelektálás is beiktatható az egyik napba. Egy röpke pillanatra majdnem elcsábít a semmittevés illúziója, de persze állj ellen hősiesen!