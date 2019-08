Amilyen izgalmas az alkalmi szex, annyi veszélyt is tartogat, és nem csak a nőkre nézve. A férfiak is komoly problémákkal nézhetnek szembe egy meggondolatlan együttlét után, aminek akár súlyos szövődményei is lehetnek. Egy ilyen, kevésbé ismert következmény lehet a prosztatagyulladás kialakulása.

Az egyéjszakás kalandok mindkét nem számára kockázatosak. Amennyi izgalmat tartogatnak ezek a liezonok, annyi problémát és kellemetlenséget okozhatnak később. Éppen ezért ahhoz, hogy felelősen tudjunk dönteni, és megfelelő védekezéssel elkerülhessük a későbbi problémákat, nem árt tisztában lenni azzal, milyen rizikót vállalunk, és milyen következményekkel járhat az alkalmi szex. A nem kívánt terhesség és a különböző betegségek ellen a legjobb a gumióvszer, vannak azonban olyan fertőzések, amelyek orális szex vagy csókolózás során is elkaphatók.



A nők az esetek többségében jobban aggódnak az egyéjszakás kalandok következményei miatt, habár elsősorban a nemkívánatos terhességtől tartanak, és csak másodsorban a szexuális úton terjedő betegségektől. Pedig utóbbiak súlyos következményekkel, akár meddőséggel is járhatnak. A chlamydia az egyik leggyakoribb fertőzés, viszont jól kezelhető. Ha azonban félvállról veszik, az a petevezetékek gyulladását idézheti elő, ami terméketlenséghez vezethet. A betegség sokáig lehet tünetmentes, ha mégis panasszal jár, akkor vizelési panaszokkal, égő érzéssel és vízszerű folyással jelentkezhet.

A HPV vírus egyes fajtáit pedig a méhnyakrák kialakulásáért teszik felelőssé. Leggyakrabban szemölcsök megjelenésével jár a nemi szervek környékén, amelyek műtéti úton vagy ecseteléssel távolíthatóak el.

Veszélyek persze ugyanúgy leselkednek a férfiakra is az egyéjszakás kalandok során. A különböző fertőzések őket sem kerülik el, amikből aztán komoly szövődmények alakulhatnak ki. Az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő kórkép, a trichomoniasis nevű betegség különösen kockázatos a férfiakra nézve. Mivel a kórokozó elsősorban a prosztatában élősködik, így ott okoz gyulladást, de a tripper vagy a chlamydia is járhat hasonló szövődménnyel.

A prosztatagyulladást rendkívül kellemetlen tünetek kísérik: magas láz, fájdalmas magömlés, valamint alhasi és vizelési panaszok. A betegség zavart okoz a szexuális életben, megnehezíti az erekció kialakulását, vagy teljesen lehetetlenné teszi, de az éjszakai alvást is akadályozza. Az egész életminőségre, pszichére is kihatással van a prosztatagyulladás, ezért a panaszok megjelenése esetén nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. Bármennyire is kellemetlennek érzik, nem lehet annyira kényelmetlen, mint ilyen panaszokkal együtt élni, főként, hogy a betegség antibiotikum-kúrával és egyéb kiegészítő gyógyszerekkel kezelhető.

Az egyéjszakás kalandok tehát rengeteg veszélyt tartogatnak, mind testileg, mind lelkileg megterhelőek lehetnek a férfiak és a nők számára is, ha nem járnak el elég körültekintően. Fontos gondoskodni a megfelelő védekezésről, tisztázni a szabályokat, és semmiképp nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot, ha nem voltunk elővigyázatosak.