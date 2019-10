Oskar Arngården az egyik legismertebb és nem mellesleg az egyik legszexibb svéd lelkész. A férfi foglalkozása ellenére is rengeteg időt szán külsejére, tetoválásai vannak és rendszeres látogatója az edzőteremnek.

A közösségi oldalon is nagyon aktív, már több mint 150 ezren követik. Nem is csoda, hiszen rendszeresen tölt fel magáról szelfiket és kidolgozott felsőtestét is bátran mutatja meg rajongóinak.

Ráadásul a hölgyeknek is van egy jó hírünk, mivel protestáns egyházhoz tartozik, így akár meg is házasodhat.