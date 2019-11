Ha a szexuális felvilágosítás fontosságára gondolunk, elsősorban a nem kívánt terhességek és a nemi úton terjedő betegségek megelőzése juthat eszünkbe, miközben egyre elterjedtebb az a nézet, miszerint a szexedukációnak az érzelmi és pszichés felkészítést is tartalmaznia kellene. A pszichológiai kutatások és felmérések azt mutatják, hogy az első együttléteink során szerzett tapasztalatok meghatározhatják felnőtt életünket, a negatív élményeket pedig sokkal nehezebb feldolgozni, mint azt elsőre gondolnánk, jelentősen megkeseríthetik a továbblépést is.

Aki lemarad, kimarad?

Akkor kezd el, amikor úgy érzed, készen állsz rá – általában ezt a jó tanácsot hallják a legtöbbet a kamaszok a tapasztalt felnőttektől, amikor a szexre terelődik a szó. Egészen más a helyzet, ha a tinédzserek egymás között beszélgetnek: ha valamelyikük megosztja első szexuális vagy párkapcsolati élményeit, a többiek gyakran érezhetik úgy, hogy kimaradnak, lemaradnak valamiről, és egyre nő bennük a sürgető érzés, hogy végre ők is megtapasztalják, miről szólnak pontosan a beszámolók. Így könnyen feledésbe merülhet az érzelmi felkészültségről szóló intelem, és máris egy nem várt helyzet közepén találhatják magukat, ahol minden fontos tudnivalót maguknak kell kitapasztalni és megpróbálni ügyesen lavírozni az érzelmi viharok közepette.

Minden kulcsa: az önismeret

Már kora tizenéves korban fontos felhívni a figyelmet önmagunk megismerésének fontosságára, hiszen ezt az élethosszig tartó folyamatot soha nem lehet elég hamar elkezdeni. Az önismeret, az igények és vágyak megértése az egyik legfontosabb belső munka, amire a szexuális életünkre való felkészülés során rá kell vezetnünk a fiatalokat. Ezzel egyrészt nő az önbizalom, ami szinte elengedhetetlen az egészséges szexuális kapcsolat fenntartásához, valamint a hétköznapok bizonytalanságai során is nagy hasznát fogják venni, ha tisztában vannak a saját értékrendjükkel.

Az első kapcsolataikban több érzelmileg megterhelő helyzetet is át kell vészelnie a fiataloknak, és ez még akkor is nagyon nehéz, ha több felkészítő beszélgetést is folytattunk velük. Ezek teljesen normális, sőt, fontos tapasztalatok, amiket később még jól hasznosíthatnak. Ugyanakkor az is fontos, hogy tudják, nincsenek egyedül a gondjaikkal, és ne zárkózzanak el a külvilágtól, ha a problémák megbeszéléséről van szó. Tudniuk kell, hogy nincs ciki téma, és bármilyen témával fordulhatnak hozzánk, mindig van alattuk egy érzelmi háló, ami megfogja őket.

Szégyen, nem szégyen

Az érzelmi felkészítésben legalább olyan fontos szerepet játszik a kérdezés, mint a testi felkészülés során. Így könnyebben elkerülhetőek olyan helyzetek, amelyeket később esetleg szégyenérzet és gátlások kialakulása követne. Mi miért történik, mi engedhető meg a saját és a társunk részéről, milyen játszmákat érdemes kerülni a párkapcsolatban: ezek mind olyan kérdések, amelyekről nem beszélünk eleget. Ha megvannak a megfelelő információk a kamaszok fejében, a kínos tapasztalat sem lesz olyan megrázó, mintha teljesen egyedül, megfelelő háttértudás nélkül kellene kezelnie a helyzetet, és a nem reális szégyenérzet is csökkenhet.

Tanítsuk meg beszélni!

Ha létezik alapvető fontosságú eleme a sikeres kapcsolatoknak az önismeret mellett, akkor az a megfelelő kommunikáció elsajátítása. Saját magunk, a párunk és a környezetünk felé is meg kell tanulnunk megfelelően kommunikálni az érzéseinket és az igényeinket. Ez a tanulási folyamat szintén hosszú és nehéz, de muszáj megtenni ahhoz, hogy egészséges kapcsolatokat építhessünk. Ha már a kommunikációnál tartunk, az érzelmek megfelelő kimutatása szintén elengedhetetlen. Ez az az pont, amikor a kamaszok megtapasztalhatják a saját szeretetnyelvüket, és azt is, mennyire különbözően szerethetjük egymást, és ezért mennyire fontos, hogy az érzelmeinket megfelelően mutassuk ki, és ne féljünk kommunikálni.

Ez egy gyönyörű és nagyon tartalmas időszak, ami rengeteg nehézséget rejteget, de a megfelelő érzelmi bázissal sok felesleges lelki terhet le lehet venni a tizenévesek válláról.

Ebben segít a POME kezdeményezése, a Tudd, hogy értsd kampány is. Az iskolákban feszengés nélkül, interaktív módon válaszolják meg a diákokban felmerült valós kérdéseket és eloszlatják a fejükben élő tévhiteket, amiben kamaszokra specializálódott szexuálpszichológus is segít nekik.