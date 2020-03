Az újonnan létrejött Dicky ONE társkereső oldalon, olyan férfiak jelentkezését várják, akik kis méretű pénisszel rendelkeznek. Máris 27 ezer felhasználójuk van. David Minns, az oldal megálmodója, arról is büszkén nyilatkozott, hogy az oldal felhasználói jócskán az átlagos péniszméret alatt vannak.

„Ha kisebb mint az átlag, sokkal bonyolultabbá válik az ismerkedés. Sokkal jobb így, tiszta lappal, ismerkedni idegenekkel, akik viszont így is tisztában vannak a helyzettel" - nyilatkozta a New York Post-nak az egyik felhasználó.