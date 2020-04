A táncoslányok az Instagramon folytatják a vetkőzést, ami óriási népszerűségnek örvend. A 28 éves Justin LaBoy és a rapper Diddy 26 éves fia, Justin Dior Combs fejéből pattant ki az ötlet, akik az utóbbi hetekben már több virtuális vetkőzést is szerveztek. A show-kat olyan sztárok is meglesték, mint Shaquille O'Neal, The Weeknd vagy a producer, Diplo. – írja a New York Times.

A nézők a Cash App nevű alkalmazáson keresztül fizethetnek a lányoknak, akik így akár még több pénzt is megkereshetnek, mint a bárokban.

Egy Alexis nevű táncos például közel hatmillió forintnak megfelelő összeget tancolt össze.

„A klubban nyolc órát vagyok, Instagram-élőben öt percet. Nyolc óra munka vagy öt perc munka, van különbség" – mesélte a lány. Ráadásul saját követőket is szereznek, amiből akár szintén lehet bevételük.

Ám nem csak hivatásos sztriptíztáncosok álltak be vetkőzni, hanem olyanok is, akiknek korábban civil foglalkozások volt, csak a járvány miatt ugyanúgy munka nélkül maradtak most.