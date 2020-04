Ha Demi Rose-ról van szó, akkor a legtöbb embernek ugyanaz jut eszébe: meztelen test, tökéletesen kerek popsi, és egy csodás dekoltázs, amely mágnesként vonzza az emberek tekintetét. A 25 éves híresség fantasztikusan használja a testét, mindig képes új kontextusba helyezni a bájait.

Egyik friss fotósorozatán például azt láthatjuk, ahogy lassan kibújik a leopárdmintás fürdőruhájából és bemutat a koronavírusnak. Nagyon kreatív, sőt, mi több, az egyediség csúcsa.

Most pedig újabb elképesztően forró kép került fel az oldalára - tény és való, hogy szinte tényleg teljesen meztelen. A fókuszt ezúttal is a mellei kapták, de azt sem tudná letagadni, hogy hátul is ugyanilyen kerek idomok uralkodnak. Mindehhez egy ártatlan mosolyt párosított, és kész is: így kell felrobbantani a netet.