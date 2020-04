A Miami Egyetemen is online folyik az oktatás a járvány miatt, John Peng Zhang professzor is így tartott órát, amikor is a diákoknak feltűnt valami. Látni lehetett ugyanis, a böngészőjének a tartalmát: „Nagymellű főiskolás lány". Úgy tűnik, a tanár úr ebben a témában keresett pornóvideót. Az egyik diák hangosan fel is olvasta, ám ő nem reagált rá. Több képernyőképet, és videót is készítettek, még a TikTokra is felkerült a történet, ahol 800 ezres nézettséget ért el, míg az egyetem utasítására el nem távolították.

Ennek azonban nem lett jó vége, először csak közölték a diákokkal, hogy Zhang órája elmarad, majd kiderült, a professzort kirúgták, noha a tanár elnézést is kért a történtek miatt – írta a New York Post.

Több egyetemista úgy nyilatkozott, sajnálja, hogy idáig fajult a dolog, nem ezt érdemelte volna a tanár. Mások viszont úgy vélik, jogos volt a döntés, nem szívesen vettek volna részt az óráján ezek után.