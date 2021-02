Van a kényelmes itthoni, az átlagos munkábajárós, a normális barátokkal/családdallevős, a kényelmes alvós, a szexi alvós, és persze A randibugyi. Viszont most olyan helyzettel állok szemben, amit képtelen vagyok megugrani a rendmániás lelkemmel. Kaptam ugyanis egy Pantyrebel - akkus, rádiós vibrációs franciabugyit a vagyaim.hu-tól. Amikor az ott dolgozó barátnőm elmondta, hogy vibribugyit küld tesztelni, totál be voltam zsongva, hiszen ilyenem még sose volt, ráadásul 4 lehetőség közül választhattam (a francián kívül van még sima, tanga és csipketanga).

Aztán amikor megérkezett még mindig nem A NAGY problémára gondoltam, hanem arra hogy miként tartja meg, hogy nem csúszik majd ki, na meg arra is, hogy milyen alakú lehet a vibrátor. Most viszont, ahogy leültem megírni a cikket, rádöbbentem, hogy nem fogom tudni hova tenni...

A csipkekapu

Node, vissza a bugyihoz! Doboz kibont, bugyi megnéz... 90% Polyamid, 10% Elasthan - aki ért hozzá biztos tudja is, hogy ez mit jelent, nekem csak annyit, amit tapintásra éreztem: prémium, rugalmas (tuti ez az elasthan!!!) anyag, bársonyos és pihepuha.

A címkéjéért logóstul mindenestül totál odavagyok (marketingesként meg pláne!). Azt mondjuk nem tudom, hogy lehet jó ez egy S-es lányra is, ugyanis egy méret van belőle (S-L), de M-esként ezt most el tudom engedni. Kiderült az is, hogy magát a ketyerét a csipkekapu (aka. alsó) alján kialakított pici zsebbe kell betenni... Mondjuk gondolhattam volna.

Úszik a dolog...

A fehérnemű után egy iszonyat cuki, fekete mintás, tejfehér fóliából került elő Ő. Valamiért egy rendes dildóra asszociáltam, mikor szóba került, nem pedig egy RÁJÁRA! Pedig de. Igen. Ő egy fekete Rája Úr. Ráadásul egy nem mindennapi fajta: puha, ruganyos szilikonnal ellátott, kiváló rezgésvezető anyagú teste van, fokozottan vízálló (tehát a teli kád nem, de a zuhany mehet!), mérete kicsi (8,1 x 4,5 x 3cm), de annál tökéletesebben idomul a közvetlen közelébe érkező testrészhez, szinte észrevétlenül lapul meg alatta. Extraerős, de halk belső motor hajtja meg a 12 rezgésmódot, amivel felfele úszkál a kis dög.

Pantyrebel, avagy gyönyör inkognitóban Amit szintén imádok benne, hogy a Panthyrebelhez adnak hozzá távirányítót is. Ugyanolyan anyaga van, mint a Rájának a külső peremén, belül pedig aranyszínű fém. De kit érdekel mindez, ha egyszer bárhol vagy, a kezedben a „SORSOD"!? :D Legyen az otthon párnák közt vagy a szabadban...

Oké, ússzunk mélyebbre: bevásárlás közben a boltban, kint a szabadban, tömegközlekedve vagy csak andalogva az utcán. A lényeg, hogy nálad az irányítás. Vagy annál, akinek odaadod. Mondjuk, megnézném, hogy mit gondolna valami random idegen, akinek a kezébe nyomom itt a Deák téren, hogy mit adtam neki?! :DDD Szóval, ha egy szőke csaj a hetekben a kezedbe nyom valami kis gumiabroncsnak kinéző puha cuccot, akkor az én voltam. Nyomd majd meg a szívecske szimbólumos gombot és add vissza. Köszi.

Állítólag halk, bár inkább mondanám úgy, hogy ha kérdezik, mondd azt, hogy a telefonod rezeg a farzsebedben! Valahol a halk és a telefonrezgés között van félúton.

Az orgazmusok bajnoka...

Hú! Rája Urat önmagában is lehet használni fehérneműtől mentesen. Javasolt pl. előjátékhoz az erogén zónák ingerlésére. De természetesen nem ez az elsődleges célunk vele, ugye!? Az olyan lenne, mintha csak pici, falusi úszóversenyen indítanád el az amúgy 325759479-szeres világbajnok Michael Phelpst. Nem-nem! Őt az Olimpia hívja! Ha valakihez hasonlítani kellene, akkor az tuti Phelps lenne. Egy nagyon felpörgött, nyerni akaró Michael Phelps.

Olyan óriási erő van ebben az állatban, hogy ránézésre meg sem mondanám. Azt hittem, ilyen harmatos kis köhintés lesz az egész, de a legalapabb rezgő fokozattal is fel lehet kelteni a mélyen alvó embert! (Igen, ez egy felhasználási javaslat volt!)

Vissza Michael-re: azt írják róla, hogy Fukuokában a világbajnokságon megdöntötte saját rekordját 200 méter pillangóban, megszerezve a világbajnoki címet. Rája Úr is megdöntötte. Pillangók is voltak. 2x.

*Visszatérve az alap problémára: kiürítettem egy külön polcot neki, szóval a hétvégén őrületes átrendezésekbe leszek, mert egy ruhakupac áll arra várva, hogy új helyet kapjon MIATTA.