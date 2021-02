Újra a Life.hu -n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Van, aki csupán azzal a céllal megy el tánciskolába, hogy lányokkal és fiúkkal ismerkedjen. Aztán egyszer táncházi levegőt szív, majd azon veszi észre magát, hogy a színpadon áll és táncos vált belőle.

Talán mi is így vagyunk az élettel, azzal az alapvető különbséggel, hogy itt kezdetben még a célt sem ismerjük. Meg kell teremtenünk a saját valóságunkat, hogy beléphessünk, fel kell építenünk a saját táncházunkat, hogy táncolhassunk benne. Egy olyan táncot, amit örömmel táncolunk, noha megannyi lemondás, fáradság és elkoptatott cipő volt a fizetség érte.

Persze néha meglepődötten csodálkozunk, hogy miként került dráma a tánctérre, mikor a színi tanoda a szomszéd épületben van. Az előtt pedig teljes értetlenül állunk, hogy olyan gyakori a keserűség és a bánat a drámánkban, mintha az a dráma nélkülözhetetlen kelléke lenne, amelyet nem is az életünk történései, hanem maga a műfaj tesz elkerülhetetlenné.

Egy biztos: a boldog ember sérthetetlensége csak akkor árad majd belőlünk, ha megértjük, hogy nincs csak táncház, csak színház, csak tangó és csak komédia, hanem a táncházban is lehetnek jó színészek és a színházban is rossz táncosok, akikkel időnként egy színpadra kell állni. Mert ez is az élet része. Te csak hagyd, hogy a ritmus, a szíved és az élet vezessen.