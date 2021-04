Újra a Life.hu -n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Aki elindul a hazugság útján, az egyre könnyebben halad rajta, ugyanis a lelkiismeret, mint az egyént ettől visszatartó erő, egy nagyon finom és érzékeny műszer. A műszer képes elhangolódni, és bizony el is lehet rontani. Mások is egyre könnyebben vonják be újabb és újabb hazugságokba, hiszen a bűntársakkal társközösséget lehet és kell vállalni.

Állandó feszültségben kell élnie, egyre több stratégiai áldozatokat kell hoznia a titka takargatása érdekében. Akinek hazudik, azt automatikusan leértékeli önmaga és mások előtt. Az állandó feszültségtől vérnyomásproblémák alakulhatnak ki, ami nem csoda, hiszen a szív üzemanyaga a tiszta szeretet, azonban amikor hazugság keveredik bele, akkor beszennyezi azt. De ez csak a kezdet. Nem lehet valaki mellett hazugságban élni anélkül, hogy a hazugság ne szennyezné be magát a kapcsolatot is. A szót, az érintést, a csókot és az ölelést. A hazugságokra épített kapcsolatok előbb-utóbb összedőlnek, mint a rossz alapokra épített ház, mert hiányzik belőle a tartás.

És a hazug ember talán legnagyobb büntetése a magány. Nem feltétlenül az jelenti a zsákutcát, hogy nem hisznek neki és elfordulnak tőle, hanem az, hogy ő sem tud hinni senkinek, és ezért elfordul mindenkitől.